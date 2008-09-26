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即时要闻
【金融】摩根大通收购华盛顿互助银行  
[2008-09-26]
【海外】日本8月核心消费价格指数同比上升  
[2008-09-26]
【金融】26日早盘收盘沪跌深涨  
[2008-09-26]
【金融】香港金管局向市场注资 银行拆息回落  
[2008-09-26]
【产业】中国电子信息产品制造业居世界第二  
[2008-09-26]
【金融】美联储官员称加息已不再迫切  
[2008-09-26]
【金融】东京股市日经股指早盘微跌  
[2008-09-26]
【海外】麻生称将增进日本与中韩互惠  
[2008-09-26]
【政经】神舟飞船将从神八开始批量生产  
[2008-09-26]
【海外】智库称房地产危机影响德国经济  
[2008-09-26]
【海外】美印领导人希望美国会批准民用核协议  
[2008-09-26]
【金融】美百余经济学家联名叫停金融救援计划  
[2008-09-26]
【金融】刘明康称次贷危机对中国银行业冲击有限  
[2008-09-26]
【海外】国际社会承诺捐助减贫事业  
[2008-09-26]
【海外】美国耐用品订货8月下降4.5%　  
[2008-09-26]
【海外】泰国前总理沙马诽谤罪案维持原判  
[2008-09-26]
【金融】国际财经快报  
[2008-09-26]
【金融】26日人民币对美元汇率小幅走高  
[2008-09-26]
【产业】互联网IP地址新标准亟待推广  
[2008-09-26]
【海外】白宫救市计划紧急会议未获预期成果  
[2008-09-26]
【海外】德财长称美将不再是金融超级大国  
[2008-09-26]
【金融】26日沪深股市双双小幅高开  
[2008-09-26]
【海外】美国国会就大规模金融援助计划达成原则一致   
[2008-09-26]
【海外】姆贝特出任南非副总统  
[2008-09-26]
【政经】温家宝在联合国千年发展目标高级别会议上的讲话  
[2008-09-26]
【海外】联合国举行千年发展目标高级别会议  
[2008-09-26]
【海外】莫特兰蒂当选南非代总统  
[2008-09-26]
【海外】泰国新内阁宣誓就职  
[2008-09-26]
【产业】纽约黄金期货价格大幅下跌  
[2008-09-26]
【海外】法总统吁重建国际金融货币体系  
[2008-09-26]
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