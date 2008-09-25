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即时要闻
【金融】伦敦股市大幅收高  
[2008-09-26]
【金融】纽约股市反弹  
[2008-09-26]
【金融】纽约汇市美元涨跌不一   
[2008-09-26]
【金融】国际油价上涨  
[2008-09-26]
【政经】进口预包装乳品未检出三聚氰胺  
[2008-09-25]
【海外】朝鲜称美国已完成突袭朝鲜准备  
[2008-09-25]
【产业】前8月公民出境游超三千万人次  
[2008-09-25]
【金融】纽约股市三大股指盘中涨幅均达2%  
[2008-09-25]
【政经】国务院派督查组检查婴幼儿奶粉事件处置情况  
[2008-09-25]
【海外】柬埔寨新政府宣告成立  
[2008-09-25]
【政经】上海查处“9·15”除草剂泄露事故肇事农药厂  
[2008-09-25]
【金融】德财长认为世界金融体系将发生根本性变化  
[2008-09-25]
【政经】强台风“黑格比”造成13人死亡3人失踪  
[2008-09-25]
【政经】神舟七号飞船发射成功  
[2008-09-25]
【政经】长征火箭第109次发射成功  
[2008-09-25]
【政经】一中国游客在新西兰南岛翻船事故中丧生  
[2008-09-25]
【金融】浦东率先创设高新技术产业股权投资基金  
[2008-09-25]
【金融】任志刚：联系汇率制是香港金融稳定最佳方案  
[2008-09-25]
【金融】银监会：东亚银行在内地经营稳健  
[2008-09-25]
【金融】日本央行公布向国内金融市场提供美元贷款公开操作结果  
[2008-09-25]
【金融】亚太地区主要股市多数下跌　  
[2008-09-25]
【政经】“黑格比”影响将结束 两广地区10死  
[2008-09-25]
【政经】香港投资推广署：内地将成港外来投资重要来源地  
[2008-09-25]
【政经】中方就美国领导人与达赖通话向美方严正交涉  
[2008-09-25]
【金融】刘明康：当前股份制商行须严防流动性风险等  
[2008-09-25]
【政经】总设计师周建平详解神七飞行四大任务  
[2008-09-25]
【政经】我国海洋生产总值占GDP比例超过十分之一  
[2008-09-25]
【政经】质检总局就日媒体报道中国输日大米检出甲胺磷问题回答记者提问  
[2008-09-25]
【政经】汶川地震抗震救灾进展情况  
[2008-09-25]
【政经】温家宝总理会见外国领导人  
[2008-09-25]
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