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即时要闻
【海外】2007年非洲吸收外国直接投资再创新高  
[2008-09-25]
【产业】25日国内金银价涨跌互现  
[2008-09-25]
【金融】25日国内黄金期货价全线上涨  
[2008-09-25]
【海外】日本8月份企业服务价格指数同比上升  
[2008-09-25]
【金融】25日认购权证全部报升　  
[2008-09-25]
【金融】上证综指盘中升破2300点  
[2008-09-25]
【金融】25日中小板指上涨2.88%  
[2008-09-25]
【金融】沪深B指双双大涨　  
[2008-09-25]
【金融】IMF：金融市场趋稳，“潜在风险”犹存  
[2008-09-25]
【金融】我国首部银行业可持续发展战略研究报告出炉  
[2008-09-25]
【政经】内蒙古敖汉旗爆炸事故死亡人数增至17人  
[2008-09-25]
【金融】“老鼠仓”民事维权案10月开庭  
[2008-09-25]
【金融】阿联酋银行将发行伊斯兰债券  
[2008-09-25]
【金融】台北股市下跌71点  
[2008-09-25]
【金融】东京股市日经股指下跌  
[2008-09-25]
【政经】西藏有宗教活动场所1700多座  
[2008-09-25]
【政经】保护西藏文物的投入规模空前  
[2008-09-25]
【政经】西藏已形成较完整的公共文化设施网络  
[2008-09-25]
【政经】陈水扁家及办公室等地点被搜查  
[2008-09-25]
【政经】中国内地仍为日本最大出口市场  
[2008-09-25]
【海外】巴西成拉美接受外资最多国家  
[2008-09-25]
【海外】美众议院未延长近海石油开采禁令  
[2008-09-25]
【产业】法国电力公司宣布将收购英国能源公司  
[2008-09-25]
【产业】耐克季度销售增长 盈利下降  
[2008-09-25]
【产业】巴西再投巨资发展燃料乙醇工业  
[2008-09-25]
【金融】贸发会议预测今年全球直投将下降一成  
[2008-09-25]
【海外】欧盟委员会支持开全球峰会应对金融危机  
[2008-09-25]
【海外】美总统候选人称救市计划有缺陷  
[2008-09-25]
【政经】天津统筹城乡社保制度  
[2008-09-25]
【金融】南方证券12笔破产资产将拍卖  
[2008-09-25]
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