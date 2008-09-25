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即时要闻
【海外】布什强烈敦促国会通过金融救援计划  
[2008-09-25]
【政经】琼州海峡恢复通航  
[2008-09-25]
【海外】美国原油和成品油库存连降4周  
[2008-09-25]
【金融】东京股市日经股指早盘下跌  
[2008-09-25]
【政经】《西藏文化的保护与发展》白皮书发表  
[2008-09-25]
【海外】新西兰南岛发生里氏5级地震  
[2008-09-25]
【政经】温家宝与美经济金融界人士座谈  
[2008-09-25]
【海外】欧盟高官称金融动荡伤实体经济  
[2008-09-25]
【政经】西藏仲巴县发生6级地震  
[2008-09-25]
【金融】人民币对美元汇率继续回落  
[2008-09-25]
【金融】沪深交易所新规助大股东增持  
[2008-09-25]
【金融】市场认为美金融救援计划八成可能获批  
[2008-09-25]
【海外】美国旧房价格出现历史最大跌幅  
[2008-09-25]
【产业】大商所调整两品种保证金和涨跌停限制  
[2008-09-25]
【海外】联大关注粮食危机和发展问题  
[2008-09-25]
【金融】巴菲特看好高盛及金融救援计划  
[2008-09-25]
【海外】日本8月现26年来首次月度贸易逆差  
[2008-09-25]
【金融】上证综指开盘微跌  
[2008-09-25]
【金融】五公司定向增发27日上会  
[2008-09-25]
【海外】贫困国家仍将被能源和食品价格上涨影响  
[2008-09-25]
【海外】美众议院通过新国防授权法案  
[2008-09-25]
【金融】伯南克再促国会批准金融救援计划  
[2008-09-25]
【金融】美国银行称德国国债需求量将回升  
[2008-09-25]
【金融】国际财经快报  
[2008-09-25]
【海外】以色列称巴以和谈可在明年完成  
[2008-09-25]
【政经】温家宝在联大的发言（全文）  
[2008-09-25]
【政经】温家宝出席联大一般性辩论并发言  
[2008-09-25]
【金融】国际油价继续回落  
[2008-09-25]
【金融】美国救援计划难产 道指续低  
[2008-09-25]
【金融】伦敦股市继续收低  
[2008-09-25]
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