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即时要闻
【金融】纽约汇市美元上涨  
[2008-09-25]
【金融】纽约黄金期货价格小幅上涨  
[2008-09-25]
【海外】美俄外长举行会谈  
[2008-09-25]
【政经】鹤岗富华煤矿特别重大事故调查组成立  
[2008-09-24]
【海外】欧洲议会通过欧盟电信改革方案  
[2008-09-24]
【政经】周正龙27日陕西旬阳县受审  
[2008-09-24]
【政经】强台风“黑格比”已造成5人死亡2人失踪  
[2008-09-24]
【政经】黄石一化工厂泄漏部分废水流入长江  
[2008-09-24]
【海外】日本新外相表示要加强与周边国家关系  
[2008-09-24]
【政经】胡锦涛与查韦斯举行会谈  
[2008-09-24]
【政经】山西襄汾溃坝事故遇难者人数升至267人  
[2008-09-24]
【金融】拉米：金融危机下应防范贸易保护主义  
[2008-09-24]
【政经】上半年各省区市主要污染物排放量指标公布  
[2008-09-24]
【产业】新上市主要品种液态奶未检出三聚氰胺  
[2008-09-24]
【政经】汶川地震灾后恢复重建审计四项重点确定  
[2008-09-24]
【金融】我国首批农村小额保险“试水”成功  
[2008-09-24]
【金融】联通集团增持中国联通近5000万股  
[2008-09-24]
【金融】曾俊华：香港会采取一切必要措施维持金融市场稳定  
[2008-09-24]
【产业】国家质检总局澄清：未对茅台等酒企进行抽查  
[2008-09-24]
【政经】各地全面启动奶站清理整顿和监督管理工作  
[2008-09-24]
【海外】阿布哈兹宣布俄军将进驻阿境内两个军事基地  
[2008-09-24]
【金融】亚太地区主要股市多数上涨  
[2008-09-24]
【政经】吴邦国会见委内瑞拉总统查韦斯  
[2008-09-24]
【政经】神七航天员乘组确定：翟志刚、刘伯明、景海鹏  
[2008-09-24]
【政经】温家宝总理电贺麻生太郎就任日本首相  
[2008-09-24]
【产业】中国化工集团位列全球化工公司排名第19位  
[2008-09-24]
【海外】泰国新内阁组成  
[2008-09-24]
【政经】山西娄烦“8·1”山体滑坡调查组进一步核实遇难失踪人数  
[2008-09-24]
【金融】港股尾市升幅收窄　收报18962点  
[2008-09-24]
【海外】巴基斯坦发生自杀式爆炸10多人死伤  
[2008-09-24]
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