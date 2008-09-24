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即时要闻
【金融】郑商所调高保证金水平至8%  
[2008-09-24]
【海外】麻生太郎当选日本新一任首相  
[2008-09-24]
【海外】墨西哥发生里氏5.2级地震  
[2008-09-24]
【海外】巴基斯坦击落一架美军无人机  
[2008-09-24]
【产业】山东电建正式进军中东电力行业  
[2008-09-24]
【金融】上证所启动“105”代码段  
[2008-09-24]
【金融】今日沪深股市早盘均收跌  
[2008-09-24]
【海外】日本企业信心持续低迷  
[2008-09-24]
【海外】日本福田内阁宣布总辞职  
[2008-09-24]
【金融】东京股市日经股指早盘收跌  
[2008-09-24]
【金融】布朗提出应对金融危机新建议  
[2008-09-24]
【金融】日央行再向金融市场注资  
[2008-09-24]
【政经】海口美兰机场33个航班取消  
[2008-09-24]
【海外】大型强子对撞机将于明春重启  
[2008-09-24]
【政经】台风“黑格比”登陆广东  
[2008-09-24]
【金融】欧洲央行行长称金融危机仍在持续  
[2008-09-24]
【政经】暴雨泥石流使北川14人失踪  
[2008-09-24]
【海外】美国暂时无法增兵阿富汗  
[2008-09-24]
【海外】尼日利亚启动实验性核加速器设施  
[2008-09-24]
【产业】上海金交所调高合约保证金比例  
[2008-09-24]
【产业】TCL取消TCL实业增资计划  
[2008-09-24]
【金融】今年记账式（十八期）国债26日上市  
[2008-09-24]
【金融】24日人民币对美元汇率回落120个基点  
[2008-09-24]
【海外】欧洲议会要求立法加强金融监管  
[2008-09-24]
【政经】黑龙江逐个排查59座尾矿库  
[2008-09-24]
【金融】英8月获批抵押房贷数量创11年最低  
[2008-09-24]
【产业】中国奶制品产销企业质量诚信宣言  
[2008-09-24]
【金融】日本央行连续六个交易日注资  
[2008-09-24]
【金融】野村对雷曼兄弟收购扩至欧洲中东  
[2008-09-24]
【金融】美联储再拍卖750亿美元短期贷款  
[2008-09-24]
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