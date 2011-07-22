6月份我国银行代客结售汇顺差430亿美元 2011年07月25日 国家外汇管理局25日发布统计数据显示，今年6月，银行代客结汇为1436亿美元，银行代客售汇为1005亿美元，银行代客结售汇顺差为430亿美元。

深交所25日起发布中小板基础市场指数 2011年07月25日 中小板基础市场指数采取市值覆盖率的方法编制，选择中小企业板市场市值最大的前85%的股票组成样本股。

美西雅图地区再度发生枪击案致7人受伤 2011年07月25日

芝加哥一夜发生14起枪击案致4死13伤 2011年07月25日

挪威再次发生枪击案 2011年07月25日

天津构筑多层次住房保障网 2011年07月22日