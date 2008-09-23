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即时要闻
【金融】保监会下发通知督导交强险理赔工作  
[2008-09-23]
【政经】外交部发言人回应中国输日豆馅出现质量问题的报道  
[2008-09-23]
【产业】去年我国建筑业总产值突破五万亿元  
[2008-09-23]
【政经】深圳“9·20”特别重大火灾事故通报  
[2008-09-23]
【海外】印巴决定在克什米尔地区重开边境贸易  
[2008-09-23]
【政经】外交部发言人澄清韩国从中国进口鱼饲料原料含三聚氰胺传闻  
[2008-09-23]
【金融】亚太地区主要股市多数下跌  
[2008-09-23]
【海外】日中经济协会代表团访华希望加强两国经贸合作关系  
[2008-09-23]
【产业】中海油服完成并购挪威海上钻井公司  
[2008-09-23]
【产业】我国须尽快完善互联网中文域名体系  
[2008-09-23]
【政经】国务院广东深圳“9·20”特别重大火灾事故调查组成立  
[2008-09-23]
【海外】泰国新任总理说将一如既往奉行对华友好政策  
[2008-09-23]
【金融】香港恒生指数挫759点  
[2008-09-23]
【金融】前8个月银行间债市发债14343.2亿元  
[2008-09-23]
【海外】芬兰发生校园枪击事件  
[2008-09-23]
【海外】南非非国大提名卡莱马·莫特兰特为代总统  
[2008-09-23]
【海外】第七届亚欧首脑会议将于10月在京举行  
[2008-09-23]
【海外】南非副总统姆兰博-努卡辞职  
[2008-09-23]
【政经】国务院安委会办公室要求娱乐场所不得使用任何烟花和火炮  
[2008-09-23]
【政经】鹤岗市对富华煤矿事故责任人作出处理　　  
[2008-09-23]
【海外】美国拟加入亚太四国自由贸易协定  
[2008-09-23]
【金融】沪深B股跌幅双双超过4%  
[2008-09-23]
【金融】上证综指险守2200点  
[2008-09-23]
【政经】安全监管总局通报近期两起煤矿事故  
[2008-09-23]
【政经】河北省人大常委会决定终止田文华省人大代表资格  
[2008-09-23]
【政经】1.41亿美元中国商品被联合国采购：增长快　占比低  
[2008-09-23]
【政经】青川灾区部分乡镇普降暴雨 国道212断道垮桥三座  
[2008-09-23]
【产业】23日国内金银价继续上扬  
[2008-09-23]
【产业】我国农业机械化发展已跨入中级阶段  
[2008-09-23]
【产业】奚国华：我国互联网发展运用呈五大亮点  
[2008-09-23]
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