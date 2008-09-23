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即时要闻
【金融】哈尔滨银行天津分行开业  
[2008-09-23]
【金融】23日认购权证均全跌　  
[2008-09-23]
【金融】23日国内黄金期货价上涨  
[2008-09-23]
【产业】2008中国互联网大会南京开幕  
[2008-09-23]
【产业】中国步入世界电子产业大国行列  
[2008-09-23]
【金融】23日中小板指数大挫6.47%  
[2008-09-23]
【金融】台北股市上涨71点  
[2008-09-23]
【产业】伊利蒙牛承诺继续收购合格原料奶  
[2008-09-23]
【海外】斯里兰卡今年150人死于鼠疫  
[2008-09-23]
【海外】阿根廷计划重启债务谈判  
[2008-09-23]
【海外】美总统候选人吁加强对救市行动监管  
[2008-09-23]
【海外】阿根廷贫困率创五年新低  
[2008-09-23]
【金融】英财政大臣呼吁对全球金融体系加强监管  
[2008-09-23]
【金融】英国又一家银行或面临被收购命运  
[2008-09-23]
【政经】查韦斯抵京开始访华  
[2008-09-23]
【产业】空客A400M交付时间或拖后一年  
[2008-09-23]
【金融】2008年第一百零八期央行票据今日发行  
[2008-09-23]
【金融】沪深股市早盘收跌  
[2008-09-23]
【金融】法国银行遭受金融危机损失有限  
[2008-09-23]
【海外】美国民众普遍希望提高国家声望  
[2008-09-23]
【政经】联合国采购1.41亿美元中国商品  
[2008-09-23]
【海外】“基地”组织北非分支发出袭击威胁  
[2008-09-23]
【金融】法呼吁欧洲金融监管机构协调行动  
[2008-09-23]
【海外】秘鲁一辆公共汽车坠谷造成30多人伤亡  
[2008-09-23]
【金融】本周到期释放资金1850亿元  
[2008-09-23]
【金融】美国禁止股票被卖空名单中新增成员  
[2008-09-23]
【金融】金融危机对罗马尼亚经济影响不大  
[2008-09-23]
【政经】俄一石油公司利用管道向中国提供石油  
[2008-09-23]
【金融】日本央行认为日本经济前景不容乐观  
[2008-09-23]
【金融】野村集团将收购雷曼亚太区业务  
[2008-09-23]
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