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即时要闻
【金融】阿联酋央行将为当地银行提供流动性  
[2008-09-23]
【金融】微软等三大公司宣布大规模回购股票  
[2008-09-23]
【海外】今年新加坡经济增长率可能低于预测  
[2008-09-23]
【金融】人民币市场汇价（9月23日）  
[2008-09-23]
【金融】美政府与国会关于金融救援计划的谈判取得进展  
[2008-09-23]
【金融】布什再次敦促国会通过金融救援计划  
[2008-09-23]
【金融】五公司披露大股东增持  
[2008-09-23]
【金融】欧洲央行官员称欧元区利率合适  
[2008-09-23]
【金融】23日沪深股市双双低开  
[2008-09-23]
【金融】人民币对美元汇率升破6.81  
[2008-09-23]
【金融】法金融监管机构公布限制卖空金融股名单  
[2008-09-23]
【海外】俄总统称将加强与哈萨克斯坦对话  
[2008-09-23]
【海外】七国集团表示将力阻金融危机  
[2008-09-23]
【海外】耶路撒冷发生汽车袭击事件  
[2008-09-23]
【产业】法国促欧盟加强对进口食品监管  
[2008-09-23]
【金融】纽约汇市美元下挫  
[2008-09-23]
【金融】纽约股市三大股指再次暴跌  
[2008-09-23]
【政经】温家宝离京出席联合国有关会议  
[2008-09-23]
【产业】纽约黄金期货站上900美元  
[2008-09-23]
【海外】法国议会批准法国在阿富汗继续驻军  
[2008-09-23]
【海外】以总统授权利夫尼组建新政府  
[2008-09-23]
【海外】海地风灾死亡人数升至426人  
[2008-09-23]
【海外】巴西一检查站遭自杀式爆炸袭击9人亡  
[2008-09-23]
【金融】伦敦股市整体收低  
[2008-09-23]
【金融】国际油价创历史最大单日涨幅  
[2008-09-23]
【海外】美对朝恢复核设施表示关切  
[2008-09-23]
【海外】欧盟委员会报告显示欧盟就业前景不容乐观  
[2008-09-22]
【产业】欧佩克油价上周继续下滑  
[2008-09-22]
【金融】保监会表态将尽快提出解决方案完善交强险  
[2008-09-22]
【政经】柳斌杰在台北与连战会面  
[2008-09-22]
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