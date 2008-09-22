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即时要闻
【政经】农业部启动奶站专项整治行动  
[2008-09-22]
【政经】内蒙古全流程监控确保奶食品安全  
[2008-09-22]
【金融】中国石油集团增持6000万股中国石油A股股份  
[2008-09-22]
【金融】日央行将向40家金融机构提供美元贷款  
[2008-09-22]
【金融】农产品期货全线反弹四品种涨停  
[2008-09-22]
【产业】国内金银价全线上涨  
[2008-09-22]
【产业】欧盟EUP指令将实施 五类产品应积极应对  
[2008-09-22]
【产业】惠普成立微型企业发展项目中国运营中心  
[2008-09-22]
【海外】十多名外国游客在埃及遭绑架  
[2008-09-22]
【海外】150多名阿富汗建筑工人遭绑架  
[2008-09-22]
【海外】阿富汗驻巴基斯坦白沙瓦总领事被绑架  
[2008-09-22]
【政经】石家庄市出台政策扶持奶农  
[2008-09-22]
【政经】车俊同志兼任石家庄市委书记  
[2008-09-22]
【金融】铁道部将发行2008年第一期铁路建设债券200亿元  
[2008-09-22]
【海外】泰国政府和泰南反政府武装同意结束冲突  
[2008-09-22]
【海外】阿富汗一客车遭路边炸弹袭击6名平民死亡  
[2008-09-22]
【金融】亚太地区主要股市多数上涨  
[2008-09-22]
【政经】质检总局要求统一三聚氰胺检测方法和仪器  
[2008-09-22]
【产业】瑞星在日本市场销量稳居三甲  
[2008-09-22]
【金融】香港恒生指数升304点  
[2008-09-22]
【金融】我国加快提升小企业金融服务  
[2008-09-22]
【金融】博时基金首只QDII产品预计年底前推出  
[2008-09-22]
【海外】俄军事视察员将对意大利领空进行侦察  
[2008-09-22]
【海外】俄北方舰队启程与委海军举行联合军演  
[2008-09-22]
【产业】纺织品出口增幅下降  
[2008-09-22]
【政经】汶川地震抗震救灾进展情况(9月22日)  
[2008-09-22]
【金融】中投公司开通网站  
[2008-09-22]
【政经】鹤岗富华煤矿事故善后工作展开  
[2008-09-22]
【政经】《〈安排〉补充协议五》政策宣讲会在香港举行  
[2008-09-22]
【海外】印度银行收紧银根  
[2008-09-22]
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