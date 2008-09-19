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即时要闻
【产业】宝钢大幅下调产品价格  
[2008-09-20]
【产业】电力消费增速呈逐月放缓趋势  
[2008-09-20]
【政经】今年我国粮食有望实现连续五年增产  
[2008-09-20]
【政经】福建海警成功救助海上受伤渔民  
[2008-09-20]
【政经】上海车牌拍价跌至近七个月最低点  
[2008-09-20]
【金融】本周股市行情回顾  
[2008-09-20]
【金融】本周基金行情回顾  
[2008-09-20]
【金融】本周债市行情回顾  
[2008-09-20]
【金融】股市反弹令基金本周净值小幅上升  
[2008-09-20]
【金融】华尔街金融风波加剧汇市震荡  
[2008-09-20]
【金融】更多美国保险公司信用评级将被下调  
[2008-09-20]
【产业】中国出口集装箱运输市场行情震荡下行  
[2008-09-20]
【金融】沪深股市流通市值新报47073亿元  
[2008-09-20]
【金融】拉美股市暴涨  
[2008-09-20]
【金融】美各界对政府救市计划褒贬不一  
[2008-09-20]
【金融】AIG火线换帅  
[2008-09-20]
【金融】德国暂时禁止卖空金融地产股  
[2008-09-20]
【金融】美金融动荡对德实体经济影响有限  
[2008-09-20]
【海外】美国敦促朝鲜不要重启宁边核设施  
[2008-09-20]
【政经】包头鑫垣公司大楼火灾事故原因查明  
[2008-09-20]
【政经】黑龙江发生煤矿事故 30余人被困  
[2008-09-20]
【金融】纽约三大股指连续第二天暴涨  
[2008-09-20]
【金融】纽约汇市美元比价涨跌不一  
[2008-09-20]
【海外】俄黄金和外汇储备逾5810亿美元  
[2008-09-20]
【海外】俄为加拿大发射一颗通信卫星  
[2008-09-20]
【海外】布什将同阿巴斯举行会谈  
[2008-09-20]
【海外】六国官员开会讨论伊朗核问题  
[2008-09-20]
【海外】捷美签署《美国驻军地位协定》  
[2008-09-20]
【海外】美酝酿新救援计划刺激国际油价飙升  
[2008-09-20]
【三鹿问题奶粉】各地已退市问题奶粉3215.1吨  
[2008-09-19]
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