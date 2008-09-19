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即时要闻
【产业】质检总局要求召回日本问题烧酒  
[2008-09-19]
【三鹿问题奶粉】处理奶粉事件领导小组召开第二次全会  
[2008-09-19]
【政经】襄汾溃坝事故已有262人遇难  
[2008-09-19]
【产业】本周国内主要商品期货价格跌幅创年内纪录  
[2008-09-19]
【海外】俄总统说俄将提高国防能力  
[2008-09-19]
【金融】建行持有雷曼债券1.914亿美元  
[2008-09-19]
【海外】巴一所宗教学校发生爆炸  
[2008-09-19]
【政经】第二届“煤博会”圆满落幕  
[2008-09-19]
【金融】纽约股市三大股指大幅回升  
[2008-09-19]
【金融】美财政部为支持货币市场基金颁新措施  
[2008-09-19]
【政经】奥运文化活动在京落幕  
[2008-09-19]
【海外】巴西南部发生爆炸11人死伤  
[2008-09-19]
【金融】欧洲央行继续向金融系统注资  
[2008-09-19]
【海外】韩朝经济能源合作会议未取得成果  
[2008-09-19]
【政经】“纪念海峡出版交流20年活动”将举行  
[2008-09-19]
【海外】韩国重申在年底前从伊完全撤军  
[2008-09-19]
【金融】亚太地区主要股市上涨  
[2008-09-19]
【金融】本周商品期货价格跌幅创纪录  
[2008-09-19]
【海外】美军在伊打死8名平民  
[2008-09-19]
【三鹿问题奶粉】光明乳业向消费者致歉  
[2008-09-19]
【政经】厦金航线出入境旅客突破300万人次  
[2008-09-19]
【海外】盖茨说英国须继续向阿增派军队  
[2008-09-19]
【政经】山西查处宁武煤矿透水事故相关问题  
[2008-09-19]
【政经】注册会计师全国统一考试今日举行  
[2008-09-19]
【金融】2008年第十八期记账式国债发行  
[2008-09-19]
【政经】专家吁对灾后心理危机干预长期规划  
[2008-09-19]
【政经】中印边界问题会晤在北京举行  
[2008-09-19]
【政经】山东一黑社会性质组织主犯被判死刑  
[2008-09-19]
【海外】尼泊尔土地改革部长辞职  
[2008-09-19]
【海外】津巴布韦未能就内阁部长人选达成一致  
[2008-09-19]
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