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即时要闻
【金融】菲律宾部分银行对雷曼兄弟存风险敞口  
[2008-09-19]
【产业】大连海关辖区机床出口高速增长  
[2008-09-19]
【海外】朝鲜已开始恢复宁边核设施  
[2008-09-19]
【金融】美国政府紧急拟定金融救援计划  
[2008-09-19]
【金融】专家称金融危机将波及美国经济基本面  
[2008-09-19]
【金融】香港恒生指数大涨1695点  
[2008-09-19]
【海外】尼泊尔一客车翻落河谷14人亡  
[2008-09-19]
【三鹿问题奶粉】河北保障婴幼儿奶粉市场供应  
[2008-09-19]
【金融】中投高层回应摩根士丹利股份收购  
[2008-09-19]
【海外】日本决定延长向印度洋派兵期限一年  
[2008-09-19]
【政经】各地启动矿山安全整治行动  
[2008-09-19]
【政经】财政部要求提高汶川地震重建资金使用效率  
[2008-09-19]
【金融】19日国内黄金期货价涨跌互现  
[2008-09-19]
【政经】民间反垄断第一案正式立案  
[2008-09-19]
【政经】浙江银泰房产民间集资出现巨额窟窿  
[2008-09-19]
【政经】朝鲜已着手开始恢复宁边核设施  
[2008-09-19]
【三鹿问题奶粉】未出问题的国产奶粉供应充足  
[2008-09-19]
【金融】沪深B股涨幅双双超过9%  
[2008-09-19]
【金融】光大银行金融营销总部落户上海  
[2008-09-19]
【金融】多重利好促股市强劲反弹  
[2008-09-19]
【金融】19日中小板指数劲升9.71%  
[2008-09-19]
【金融】金融危机将波及美国经济基本面  
[2008-09-19]
【产业】北京房价今年首次停涨  
[2008-09-19]
【产业】中国酒类博览会签约金额达百亿  
[2008-09-19]
【金融】日本央行再向短期金融市场注资3万亿日元  
[2008-09-19]
【产业】中国服务外包产业发展迅猛  
[2008-09-19]
【金融】19日上证综指收盘大涨9.46％  
[2008-09-19]
【金融】日本东京股市日经股指上涨3.76%  
[2008-09-19]
【金融】台北股市大涨328点  
[2008-09-19]
【金融】A股总市值已缩水22万亿   
[2008-09-19]
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