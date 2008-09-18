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即时要闻
【海外】美国信贷危机向货币市场蔓延  
[2008-09-19]
【海外】巴菲特加快并购步伐  
[2008-09-19]
【海外】美国政府拟出台金融救援计划  
[2008-09-19]
【金融】19日早盘上证综指大涨9.45％  
[2008-09-19]
【政经】蒙牛、伊利负责人承诺保证食品安全  
[2008-09-19]
【政经】发改委要求各地稳定婴幼儿奶粉价格  
[2008-09-19]
【金融】人民币市场汇价(9月19日)  
[2008-09-19]
【金融】中行将成为法国洛希尔银行第二大股东  
[2008-09-19]
【金融】香港恒生指数开盘升1245.8点  
[2008-09-19]
【海外】全球经济及金融市场还将经受更多冲击  
[2008-09-19]
【金融】东京股市19日早盘上涨3.3％  
[2008-09-19]
【海外】卡夫将取代AIG成为道琼斯成分股  
[2008-09-19]
【金融】人民币对美元汇率回落75个基点  
[2008-09-19]
【海外】俄财政部制订措施稳定国内市场  
[2008-09-19]
【海外】美或将寻求建立特别机构购买坏债  
[2008-09-19]
【金融】19日沪深股市双双大幅高开  
[2008-09-19]
【金融】俄股市停市一天半后19日将开始交易  
[2008-09-19]
【金融】芝加哥农产品期货集体回调  
[2008-09-19]
【金融】国际财经快报  
[2008-09-19]
【政经】《产品免于质量监督检查管理办法》废止  
[2008-09-19]
【海外】欧盟与中亚5国将加强能源领域合作  
[2008-09-19]
【金融】纽约黄金交易风云变幻  
[2008-09-19]
【金融】纽约汇市美元涨跌不一  
[2008-09-19]
【金融】国际油价继续攀升  
[2008-09-19]
【金融】新救市计划传闻使纽约股市大幅回升  
[2008-09-19]
【产业】中海油服收购挪威海上钻井公司获证监会批准  
[2008-09-18]
【三鹿问题奶粉】质检总局撤销伊利等三家企业乳粉产品中国名牌产品称号  
[2008-09-18]
【金融】多国央行注资　港股底部反弹  
[2008-09-18]
【金融】浦发直接股权投资基金业务部落户天津  
[2008-09-18]
【海外】斯里兰卡政府军击毁猛虎组织十艘船只  
[2008-09-18]
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