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即时要闻
【金融】证券交易印花税征收方式将调整  
[2008-09-18]
【产业】国内网购半年交易额逼近去年全年  
[2008-09-18]
【政经】第六届太湖博览会开幕  
[2008-09-18]
【金融】沪深股市“十一”休市安排  
[2008-09-18]
【产业】日立与松下开展等离子电视业务合作  
[2008-09-18]
【金融】港股跌逾1300点后反弹  
[2008-09-18]
【海外】美国金融动荡波及印度外包业  
[2008-09-18]
【产业】日本百货业业绩连续6个月下滑  
[2008-09-18]
【产业】半导体业务低迷　东芝业绩下滑  
[2008-09-18]
【政经】外交部提醒公民勿前往尼日尔河地区  
[2008-09-18]
【金融】招商银行“离岸客户”突破一万家  
[2008-09-18]
【金融】沪深股指先抑后扬  
[2008-09-18]
【政经】长江干线航道将实现全线昼夜通航  
[2008-09-18]
【奥运】北京部分奥运公交专线可能保留  
[2008-09-18]
【奥运】21日起公交奥运免票政策结束  
[2008-09-18]
【金融】广西推出首个食用酒精电子交易平台  
[2008-09-18]
【政经】四川汶川地震抗震救灾进展情况  
[2008-09-18]
【政经】张家界广和集团董事长被杀案疑犯落网  
[2008-09-18]
【海外】几内亚比绍霍乱已致122人亡  
[2008-09-18]
【金融】华安承诺承担到期保本责任  
[2008-09-18]
【金融】18日国内黄金期货价大幅上涨  
[2008-09-18]
【金融】中银国际证券获“直投业务”牌照  
[2008-09-18]
【海外】一艘希腊船只被索马里海盗劫持  
[2008-09-18]
【政经】2008中国国际商协会合作论坛举行  
[2008-09-18]
【金融】北京银行27亿限售股19日解禁  
[2008-09-18]
【金融】18日中小板指数跌3.51%  
[2008-09-18]
【政经】全国人大将开展劳动合同法执法检查  
[2008-09-18]
【海外】俄军舰火灾造成两人死亡  
[2008-09-18]
【金融】上半年全国发行银行卡16.21亿张  
[2008-09-18]
【金融】莱斯与哈利法克斯达成收购协议  
[2008-09-18]
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