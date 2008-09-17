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即时要闻
【金融】玉米期货市场价格发现功能基本实现  
[2008-09-17]
【三鹿问题奶粉】各地已报临床诊断患儿6244例  
[2008-09-17]
【政经】“森拉克”造成台湾12人死亡  
[2008-09-17]
【政经】两岸签订加强海上救助打捞合作意向书  
[2008-09-17]
【金融】巴克莱低价收购雷曼北美业务  
[2008-09-17]
【政经】中国列残奥会金牌榜、奖牌榜第一  
[2008-09-17]
【海外】驻阿联军4名士兵死亡  
[2008-09-17]
【金融】沪深股指再创本轮调整新低  
[2008-09-17]
【金融】17日国内黄金期货价全线上涨  
[2008-09-17]
【金融】17日中小板指跌2.15%  
[2008-09-17]
【海外】乌克兰议长递交辞呈  
[2008-09-17]
【政经】海协会致函海基会慰问台风灾情  
[2008-09-17]
【政经】台湾记者团将赴甘肃采访  
[2008-09-17]
【政经】国台办将从三个层次推动两岸经济合作  
[2008-09-17]
【海外】约旦国王抵京访华  
[2008-09-17]
【产业】中韩日文化产业论坛大连开幕  
[2008-09-17]
【金融】台北股市上涨44点  
[2008-09-17]
【海外】美国驻也门大使馆附近发生爆炸  
[2008-09-17]
【金融】中国占全球农产品期货交易量近一半  
[2008-09-17]
【金融】100亿元山西能源产业基金正式筹建  
[2008-09-17]
【海外】美金融动荡对墨西哥经济影响有限  
[2008-09-17]
【海外】泰国大理院推迟宣判他信夫妇购地案  
[2008-09-17]
【海外】欧盟官员强调严格控制财政预算  
[2008-09-17]
【政经】王岐山率团出席第19届中美商贸联委会  
[2008-09-17]
【金融】保监会暂停批设保险公司营销服务部  
[2008-09-17]
【政经】安徽淮南原市委书记陈世礼涉嫌受贿640多万元被起诉  
[2008-09-17]
【海外】欧元区8月份通货膨胀下降  
[2008-09-17]
【海外】南美三国成立合资公司开发厄瓜多尔油气资源  
[2008-09-17]
【金融】东京股市日经股指早盘上涨2.08%  
[2008-09-17]
【海外】颂猜当选为泰国新总理  
[2008-09-17]
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