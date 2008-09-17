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即时要闻
【产业】欧佩克再度调低国际原油市场需求预测  
[2008-09-17]
【金融】沪指午盘收1954.38点  
[2008-09-17]
【政经】工商总局：含三聚氰胺婴幼儿配方奶粉立即下架退市   
[2008-09-17]
【海外】美国金融危机对巴西影响不大  
[2008-09-17]
【海外】素帕猜呼吁加强金融市场监管  
[2008-09-17]
【产业】大众汽车成为保时捷子公司  
[2008-09-17]
【海外】阿根廷总统重申能抵御金融市场动荡  
[2008-09-17]
【海外】英国8月份通货膨胀率升至16年来新高  
[2008-09-17]
【海外】日央行再向短期金融市场注资2万亿日元  
[2008-09-17]
【海外】德国官员：德国金融体系稳定  
[2008-09-17]
【金融】17日沪深股市双双低开  
[2008-09-17]
【海外】日本对雷曼的投融资约为4400亿日元  
[2008-09-17]
【海外】俄罗斯紧急向金融市场注资4750亿卢布  
[2008-09-17]
【海外】美国政府接管AIG  
[2008-09-17]
【金融】人民币市场汇价(9月17日)  
[2008-09-17]
【海外】美联储将利率水平继续维持在2％不变  
[2008-09-17]
【海外】欧元区8月份通胀率跌至3.8％  
[2008-09-17]
【海外】美国最大两家投行季度盈利下跌  
[2008-09-17]
【金融】芝加哥大豆期货大跌  
[2008-09-17]
【金融】国际财经快报  
[2008-09-17]
【海外】六国官员将开会讨论伊朗核问题   
[2008-09-17]
【海外】第63届联合国大会会议开幕  
[2008-09-17]
【海外】美联储或将出手救助AIG推动美股上扬  
[2008-09-17]
【金融】美国股市上扬   
[2008-09-17]
【金融】纽约汇市美元上涨  
[2008-09-17]
【金融】纽约黄金期货价格小幅下跌   
[2008-09-17]
【产业】国际油价跌至90美元   
[2008-09-17]
【金融】纽约黄金期货价格小幅下跌  
[2008-09-17]
【政经】国务院有关部门负责人就婴幼儿奶粉有关情况答记者问  
[2008-09-17]
【金融】工商银行获得美国纽约州银行营业资格   
[2008-09-17]
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