中国对俄日进口三氯乙烯继续反倾销措施 2011年07月21日 商务部21日发布对进口三氯乙烯反倾销措施的期终复审裁定，决定自7月22日起，继续对原产于俄罗斯和日本的进口三氯乙烯实施为期五年的反倾销措施。

央行暂停正回购向市场投放资金 2011年07月21日 央行21日在公开市场发行了60亿元3月期央票。资金紧张导致央行在当天的操作中暂停了正回购操作。

台北股市上涨10点 2011年07月21日 台北股市21日以8700点开盘，收盘报8717点，上涨10点，涨幅0.12%，成交额为新台币1264.5亿元。

标普上调科威特主权信用评级 2011年07月21日 准普尔公司20日宣布，将科威特长期主权信用评级从AA－上调至AA，短期信用评级维持在A-1+,前景展望为稳定。

天津上半年发放价格补贴5200多万元 2011年07月21日 天津市政府的数据显示，今年上半年，天津CPI同比上涨4.3%，其中食品类价格同比上升10.5%。

上证380等权重指数8月发布 2011年07月21日 为刻画沪市新兴蓝筹群体的整体表现，上海证交所和中证指数有限公司近日宣布，将于2011年8月12日正式发布上证380等权重指数。

长青集团中小板IPO申请通过审核 2011年07月21日

亚夏汽车21日起招股 2011年07月21日

空客签下商用飞机史上最大单笔订单 2011年07月21日

纽约股市小幅下跌 2011年07月21日

国际油价20日小幅上涨 2011年07月21日