- 2011年07月21日21日深交所中小板收报6055.64点，比上个交易日跌66.63点，跌幅为1.09%。全日中小板成交金额达294.49亿元，比上个交易日减少10.7%。
- 2011年07月21日新华社“新华08系统”21日发布的数据显示：6月末中国原油库存（不含储备库存）环比增加3.2%。6月末汽柴煤库存环比下降3%。其中，汽油库存环比下降7%；柴油库存环比下降1%；煤油库存环比增加1.3%。
- 2011年07月21日商务部21日发布对进口三氯乙烯反倾销措施的期终复审裁定，决定自7月22日起，继续对原产于俄罗斯和日本的进口三氯乙烯实施为期五年的反倾销措施。
- 2011年07月21日央行21日在公开市场发行了60亿元3月期央票。资金紧张导致央行在当天的操作中暂停了正回购操作。
- 2011年07月21日新华社“新华08系统”7月21日发布的价格指数显示，6月份中国进口航空煤油税后价格为人民币8300元/吨，比5月份的人民币8650元/吨下跌350元，跌幅4%。
- 2011年07月21日汇丰21日公布，7月“中国制造业采购经理人指数”初值为48.9，为2010年7月以来首次低于50，并跌至28个月以来最低水平，表明制造业活动增长势头放缓。
- 2011年07月21日台北股市21日以8700点开盘，收盘报8717点，上涨10点，涨幅0.12%，成交额为新台币1264.5亿元。
- 2011年07月21日准普尔公司20日宣布，将科威特长期主权信用评级从AA－上调至AA，短期信用评级维持在A-1+,前景展望为稳定。
- 2011年07月21日北京市审计局负责人21日说，截至2010年末，北京市市和区县两级政府性债务余额为3745.45亿元。
- 2011年07月21日天津市政府的数据显示，今年上半年，天津CPI同比上涨4.3%，其中食品类价格同比上升10.5%。
- 2011年07月21日为刻画沪市新兴蓝筹群体的整体表现，上海证交所和中证指数有限公司近日宣布，将于2011年8月12日正式发布上证380等权重指数。
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- 2011年07月21日商务部台港澳司公布的最新统计显示，2011年上半年大陆与台湾贸易额为790.9亿美元，同比上升14%。
- 2011年07月21日国际货币基金组织20日表示，在强劲的国内和外部需求推动下，中国经济在稳固的基础上持续增长，今明两年将保持超过9%的强劲增长势头。
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