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即时要闻
【政经】川藏公路因泥石流再次中断  
[2008-09-16]
【金融】香港证监会向雷曼兄弟发出限制通知书  
[2008-09-16]
【金融】上证综指以1986.64点收盘  
[2008-09-16]
【海外】泰国大理院向他信发出第二份逮捕令  
[2008-09-16]
【海外】美加紧进行飓风灾后救援及恢复工作  
[2008-09-16]
【产业】欧盟批准索尼收购贝塔斯曼持有的索尼BMG股份  
[2008-09-16]
【金融】台北股市大跌295点  
[2008-09-16]
【海外】日央行向短期金融市场注资1.5万亿日元  
[2008-09-16]
【产业】巴斯夫将收购瑞士Ciba公司   
[2008-09-16]
【海外】印尼发生踩踏事故造成21人死亡   
[2008-09-16]
【金融】雷曼兄弟公司申请破产累及其日本分公司  
[2008-09-16]
【金融】韩国股市因暴跌启动暂停交易程序  
[2008-09-16]
【金融】瑞士银行业受美金融危机冲击看法不一  
[2008-09-16]
【产业】汉莎航空公司将全资收购布鲁塞尔航空公司  
[2008-09-16]
【金融】早盘上证综指收报2013.91点  
[2008-09-16]
【产业】8月70大中城市房屋售价同比涨5.3%  
[2008-09-16]
【金融】日经股指早盘暴跌618.67点  
[2008-09-16]
【金融】香港股市开市裂口低开  
[2008-09-16]
【金融】美证交会计划控制“裸卖空”行为  
[2008-09-16]
【海外】保尔森说美政府从未考虑过拯救雷曼  
[2008-09-16]
【金融】人民币市场汇价(9月16日)  
[2008-09-16]
【金融】16日沪深股市双双低开  
[2008-09-16]
【产业】雷曼日本法人申请破产保护  
[2008-09-16]
【金融】国际财经快报  
[2008-09-16]
【金融】伦敦股市严重下挫  
[2008-09-16]
【金融】法国股市遭遇“黑色星期一”  
[2008-09-16]
【金融】德国股市再现“黑色星期一”  
[2008-09-16]
【金融】俄罗斯股市大跌  
[2008-09-16]
【金融】日经股指16日早盘一度下跌500多点  
[2008-09-16]
【金融】拉美股市遭遇“黑色星期一”  
[2008-09-16]
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