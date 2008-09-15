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即时要闻
【产业】国际集团使用子公司200亿美元资产自救  
[2008-09-16]
【海外】美国开展风灾救援行动  
[2008-09-16]
【海外】欧洲央行向商业银行紧急注资300亿欧元  
[2008-09-16]
【金融】纽约黄金期货价格继续大幅反弹  
[2008-09-16]
【金融】纽约汇市美元对主要货币涨跌不一  
[2008-09-16]
【金融】美股普遍经历“9·11”后最大跌幅  
[2008-09-16]
【金融】国际油价跌至95美元  
[2008-09-16]
【海外】泰国副总理沙哈斯辞职  
[2008-09-15]
【海外】巴基斯坦塔利班释放25名人质  
[2008-09-15]
【金融】美金融业再掀风暴  
[2008-09-15]
【金融】纽约股市开盘后三大股指均大跌  
[2008-09-15]
【海外】巴格达汽车炸弹爆炸致12人死亡  
[2008-09-15]
【海外】埃及交通事故造成46人死伤  
[2008-09-15]
【产业】欧佩克周平均油价跌破每桶100美元  
[2008-09-15]
【海外】俄波罗的海舰队开始军事演习  
[2008-09-15]
【金融】证监会新规六方面保证基金估值公平合理  
[2008-09-15]
【海外】津巴布韦两党签署权力分享协议  
[2008-09-15]
【海外】索拉纳称欧盟对津制裁目前不会变  
[2008-09-15]
【金融】亚太地区主要股市下跌  
[2008-09-15]
【金融】基金公司将用行业指数重估停牌股票  
[2008-09-15]
【金融】证监会推出基金估值新规  
[2008-09-15]
【金融】美国金融业危机加剧  
[2008-09-15]
【产业】中国就世贸关于中国汽车零部件调查报告上诉  
[2008-09-15]
【海外】阿富汗塔利班汽车炸弹袭击致十人伤亡  
[2008-09-15]
【金融】央行四年来首次下调贷款基准利率  
[2008-09-15]
【金融】华尔街遭遇金融风暴  
[2008-09-15]
【政经】襄汾溃坝事故伤员正妥善救治  
[2008-09-15]
【产业】国际市场原油价格走低  
[2008-09-15]
【三鹿问题奶粉】患儿1253名，2人死亡  
[2008-09-15]
【三鹿问题奶粉】河北采取多项措施处置  
[2008-09-15]
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