- 2011年08月12日全球金融市场的剧烈震荡和美国经济增长减速将给新兴市场国家带来不容忽视的影响
- 2011年08月12日日本政府12日将2011财年（今年4月开始）经济增长率预估值从1.5%大幅下调为0.5%，同时预测2012财年日本经济有望实现2.5%以上增长
- 2011年08月11日11日人民币对美元汇率中间价更是首次突破6.40关口，创出汇改以来新高。分析人士认为，在海外金融市场剧烈动荡之际，人民币升值有利于应对欧美低利率货币政策、有利于促进国内经济结构调整、缓解输入性通胀压力
- 2011年08月11日随着国家房地产市场调控持续进行，合肥市19家主业非房地产国有企业，正全面退出房地产领域
- 2011年08月11日韩国央行——韩国银行11日宣布，将基准利率保持在3.25%不变，这是韩国央行连续第二个月维持基准利率不变
- 2011年08月11日由于德国政府决定放弃核能导致企业结构重组，德国最大的能源企业意昂能源集团第二季度净亏15.8亿欧元（约合22.4亿美元），集团计划全球裁员多达1.1万人
- 2011年08月10日。一项针对1500余名企业经理人的调查显示，仍有超八成的企业称不会放弃对商业道德的追求。
- 2011年08月10日虽然外国企业正努力挺进稀土上游生产领域，但是今后5年内，外国企业无法撼动中国企业在稀土上游生产领域的主导地位，而会扮演价格追随者的角色
- 2011年08月10日中国最大的黄金生产商——紫金矿业上半年实现净利润31.49亿元，同比增长两成多
- 2011年08月10日汇丰控股10日宣布，将其在美国的信用卡及零售业务出售给美国第一资本金融公司。327亿美元的交易价格包括26亿美元的溢价，税后溢利约为24亿美元
- 2011年08月10日中国第一列出口欧洲的新型轻轨列车在南车株洲电力机车有限公司下线
- 2011年08月10日2011年上半年，北京市规模以上工业完成增加值约1345亿元，同比增长8%，实现工业总产值6643亿元，同比增长9.7%
- 2011年08月10日日本内阁官房长官枝野幸男在9日晚的记者会上表示，将于9月上旬一揽子解除福岛第一核电站半径20公里范围外的紧急时疏散准备区
- 2011年08月10日据商务预报监测，上周（8月1日至7日）商务部重点监测的食用农产品价格继续回落，其中猪肉价格与前一周持平
- 2011年08月10日首钢在京钢铁冶炼流程实现安全、稳定停产，带动北京市今年上半年用能量大幅度降低
- 2011年08月09日奥巴马表示对美国信用前景有信心，呼吁两党拿出政治意愿齐心解决长期赤字问题，但仍未缓解投资者恐慌，纽约三大股市继续暴跌。
- 2011年08月08日高盛近日下调全球经济增长预测，2011年全球经济增长率由此前的4.1%下调至4.0%，而正身处债务危机中的美国2011年经济增长率则由1.8%调低至1.7%，中国2011年增速从原有的9.4%下调至9.3%
- 2011年08月08日
- 2011年08月08日
- 2011年08月08日法国经济、财政和工业部长弗朗索瓦·巴鲁安8日说，欧洲中央银行已经做好准备，在投资者撤出的情况下购买意大利和西班牙两国国债
- 2011年08月08日法国财长表示，欧洲中央银行已经做好准备，在投资者撤出的情况下购买意大利和西班牙两国国债。
- 2011年08月08日
- 2011年08月08日二十国集团承诺将采取一切必要措施，以合作和信任的精神协调行动，保持金融市场的稳定，促进经济更加强劲增长
- 2011年08月08日本周首个交易日，沪深B股指数随大盘双双暴跌，其中上证B指跌幅超过6%。
- 2011年08月08日“7·23”动车事故后，铁道部融资成本急剧上升，发行200亿元超短融，要比2月份多付超过8000万元利息
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