铁道部融资成本急升200亿超短融多付利息8000万 2011年08月08日 “7·23”动车事故后，铁道部融资成本急剧上升，发行200亿元超短融，要比2月份多付超过8000万元利息

新加坡专家认为美评级遭降对亚太股市冲击有限 2011年08月08日 新加坡联昌国际研究部区域策划员张秋砡８日表示，当天亚太股市普跌反映出市场正在经历新一波调整，但美国评级遭降所带来的冲击有限。

住建部通报4起房屋市政工程生产安全较大事故 2011年08月08日 全国共发生房屋市政工程生产安全较大事故4起、死亡14人，比去年同期事故起数增加2起、死亡人数增加8人，同比分别上升100%和133.33%。住房和城乡建设部日前对这4起事故进行了通报。

美国主权信用评级下调如何影响中国经济 2011年08月08日

德国能否带领欧洲走出债务危机 2011年08月08日 德国从去年开始保持了强劲的经济增长势头，并作为最大出资方在欧债危机救助行动中发挥着关键作用。德国捍卫欧元的决心及其灵活务实的救援举措，让人们寄希望于这个欧洲经济的“火车头”带领该地区走出债务危机

ST琼花重组案失败 2011年08月08日

美财长称标普结论完全错误 2011年08月08日 美国财政部长盖特纳7日晚间在接受电视媒体采访时说，国际评级机构标准普尔公司降低美国主权信用评级是“极其糟糕”的评判，其结论完全错误

贵州启动春晖科技帮扶计划促进农业发展 2011年08月05日 贵州5日启动春晖科技帮扶计划，让科技特派员、春晖科技使者进村入户，努力把“穷窝窝”逐步改造成“金窝窝”

国内首个区域重金属污染综合治理项目株洲启动 2011年08月05日 株洲市正式启动湘江流域重金属污染综合治理方案，这项总投资达595亿元重金属治理方案是我国第一个，也是截至目前唯一由国务院正式批复的区域重金属污染治理方案

财政部将发行今年第四期记账式贴现国债150亿 2011年08月05日 财政部5日发布公告，决定发行2011年第四期记账式贴现国债，计划发行面值150亿元，实际发行面值为150亿元

新疆最大的ＧＩＳ变电站开工 南疆供电压力将得到缓解 2011年08月05日