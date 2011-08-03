印尼坠毁直升机上乘客全部遇难 2011年08月04日 印度尼西亚搜救队官员4日说，3日在北苏拉威西省山区坠毁的直升机上的10名乘客已确认全部遇难，遗体被送往附近城市

福建今年保障房项目８月底全部开工 2011年08月04日 日前召开的福建省推进保障性安居工程建设电视电话会议提出，福建各地要确保今年项目8月底全部开工，确保全面完成今年建设任务

俄上半年轿车进口量同比增长八成 2011年08月04日 今年上半年，俄罗斯共进口轿车45.359万辆，与去年同期的25.118万辆相比增长80.6%

武汉取消各类企业工商注册登记费 2011年08月03日 武汉市于8月1日起取消了各类企业工商注册登记费，并大幅降低“入市门槛”，实行“零首付”注册

诺贝尔奖得主受聘南京大学 2011年08月03日 南京大学成功引进了2004年诺贝尔化学奖得主——以色列科学家阿龙·切哈诺沃教授，担任化学与生物医药科学研究所所长

大宗商品普遍疲弱 主要上市商品大多收跌 2011年08月03日 3日，受国际市场带动，国内大宗商品市场普遍疲弱，包括铜、铅等工业类商品近全线下跌，三市仅期铝、黄金涨逾1%，金融属性较弱的农产品类商品也表现疲软，推动跟踪主要大宗商品价格综合表现的商品指数继续收跌

格力电器投资50亿元在渝建设西南产业基地 2011年08月03日 国内空调业巨头格力电器将在重庆两江新区投入50亿开建其西南产业基地，这个基地将以商用电器、模具研发生产和结算业务为主

中国华融资产管理公司下半年将完成转型改制 2011年08月03日 下半年中国华融将挂牌股份公司，完成公司转型改制目标

陕西出台管理办法为保障性住房建设立规 2011年08月03日 为解决保障性住房建设“无法可依”导致违规现象屡有发生的问题，陕西省日前出台了专门的保障性住房管理办法，对全省保障性住房的规划、建设、分配、退出、运营和监督等作出了明确规定，力求以此推动保障性住房建设和管理进一步走向规

雪花啤酒收购西湖啤酒外资股权 2011年08月03日 雪花啤酒２日以２．７亿元人民币收购杭州西湖啤酒朝日（股份）有限公司５５％股权，此次收购加上其去年底收购的４５％股权，华润雪花已实现全资控股西湖啤酒

东方航空云南有限公司正式运行 2011年08月03日 由东方航空公司与云南省共同投资组建的合资公司正式成立并颁证运行，自此中国东方航空股份有限公司云南分公司正式更名为东方航空云南有限公司，成为政企合作现代企业制度下自主经营、自负盈亏、自担风险的航空实体

47户中央企业获国资委业绩考核A级 2011年08月03日 务院国资委3日公布了2010年度中央企业业绩考核结果，纳入国资委考核范围的121户中央企业中，有47户考核为最优的Ａ级，比上一年度增加9家；有2户中央企业被评为Ｄ级，比上一年度减少2户