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2011年08月03日
英国巴克莱银行2日公布上半年业绩显示，今年前6个月，该银行税前利润同比减少33%至26.4亿英镑（约合42.93亿美元），主要原因是投行业务利润减少以及赔偿保险业务的拨备支出增加
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2011年08月02日
7月31日至8月1日，宜昌普降中到大雨，局部地区暴雨。全市5个县市区13个乡镇10.79万人受灾，紧急转移安置1134人，农作物受灾面积14.59千公顷，倒塌房屋36间
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2011年08月02日
7月28日以来的持续降雨已使陕西9个县区11.77万人受灾
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2011年08月02日
澳大利亚中央银行2日召开月度货币政策会议，决定继续维持现行4.75%的基准利率不变。这是澳大利亚央行今年以来第七次作出维持利率不变的决定
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2011年08月02日
）2日，国内商品期货上市品种表现分化，工业品与农产品收盘涨跌不一，以上海期货交易所沪铅期货为首的工业类商品近全线下挫；而农产品相对较为强势，尾盘大多数上市商品小幅上涨收红
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2011年08月02日
2010年国务院三峡办使用财政拨款开支的“三公”经费实际发生额为280.70万元，其中使用当年财政拨款217.84万元，以前年度财政拨款结转结余资金62.86万元。因公出国（境）支出141.46万元；公务用车购置及运行支出122.31万元；公务接待支出16.93万元
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2011年08月02日
全球知名私募股权投资基金凯雷投资集团2日称，将向香港联交所上市公司海尔电器集团有限公司投资约1.37亿美元，加上在该公司的其他投资，凯雷将获得持有占该公司股份约9%的证券权益
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2011年08月02日
刚刚投入运营的青岛薛家岛电动汽车智能充换电站，是功能全、规模大、服务能力强的电动公交车充换电站，也是集公交车充换电、乘用车电池集中充电、配送以及储能应用于一体的电动汽车充换电站，可同时为120辆公交车电池充电，集中充电站可同时为360辆乘用车电池充电
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2011年08月02日
海尔日前与日本三洋电机株式会社就海尔意向收购三洋电机在日本、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和越南的洗衣机、冰箱及其他家用电器业务签署备忘录
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2011年08月02日
泰国第二十四届国会下议院第一次会议选举颂萨·革素拉暖为国会下议院议长暨国会主席，乍龙·占哥蒙及威素·差纳伦为副议长
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2011年08月02日
截至8月1日，中国港口铁矿石库存（沿海25港口）为9699万吨，比上周增加131万吨，环比增长1.37%。中国进口品位63.5%的铁矿石价格指数为183，上升1个单位；58%品位的铁矿石价格指数为151，上升1个单位
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2011年08月02日
浙江省统计局公布的数据显示，今年上半年，浙江省房地产开发投资为1857亿元，比2010年同期增长47.1%。增速分别比上年同期、上年全年、今年一季度提高12.5个、12.7个和3.8个百分点
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2011年08月02日
8月2日晨，西藏自治区尼玛县发生5.1级地震。来自西藏自治区地震局的消息称，地震发生时尼玛县县城没有震感，截至目前，尚未接到人员伤亡和财产损失报告
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2011年08月02日
1日凌晨5时53分，时报广场一块大型液晶“中国屏”亮了起来，这块由新华社全资子公司新华影廊（北京）文化传播有限责任公司租用的大型广告屏，位于时报广场2号楼，是中国公司首次在有“世界十字路口”之称的纽约时报广场长期租用的大型户外液晶显示屏
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2011年08月02日
截至7月底，韩国外汇储备总额上升至3110.3亿美元，同比增加65.5亿美元，韩国外汇储备规模继中国大陆、日本、俄罗斯、中国台湾、巴西和印度之后，排名全球第七位
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2011年08月02日
美国国会两党终于达成了债务协议，因而在8月2日期限前终于避免了美国陷入历史上首次债务违约的窘境，但随后金融市场的“狂欢”只进行了短短半个多小时,美国长期债务问题并未得到有效解决，经济复苏的前景依然令人担忧
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2011年08月02日
由于美国国会两党就债务上限达成协议，欧洲主要股市受到短暂提振，8月1日普遍高开，但协议中的不确定因素和美国经济形势的低迷，最终导致欧洲主要股指到收盘时普遍大幅下跌，银行股损失最为惨重
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2011年08月02日
美国财政部8月1日发布的数据显示，今年第三季度，美国财政部的发债规模环比将明显增加
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2011年08月02日
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2011年08月02日