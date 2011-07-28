上海百强外资企业约三分之二来自第三产业 2011年07月29日 无论是以营业收入衡量还是以纳税额评价，在上海排名前100位的外商投资企业中，都有约三分之二来自第三产业，显示出上海“最有实力”的外资企业正在加速向服务业集聚

美国主权信用如被下调的影响 2011年07月29日 如果世界最大经济体美国的信用评级遭降，会带来哪些连锁反应：债券市场或短期震荡；抵押品缩水 银行面临资金缺口；美元“避险天堂”作用或减弱；股票、大宗商品和劣质债券将被抛售

新交所聘新高管拓展中国上市业务 2011年07月29日 新加坡交易所将任命曾在香港交易所任职的李晞禔为高级副总裁兼上市部中国业务主任，以拓展中国企业上市业务，同时帮助中国在新上市企业提升与投资者的关系

下半年西安房价下行压力将进一步加大 2011年07月29日

阿海珐预计全球核电市场增速放缓 2011年07月29日

纽约金价28日继续下探 2011年07月29日

国际油价28日震荡收平 2011年07月29日

纽约股市三大股指28日收盘涨跌不一 2011年07月29日

伦敦基本金属期货价格27日涨跌互现 2011年07月29日

斯里兰卡年内将解除持续数年紧急状态 2011年07月28日 斯里兰卡新闻部长兼政府发言人拉姆贝克维拉２８日说，政府将于今年年底前解除持续数年的紧急状态。斯里兰卡当前的紧急状态法于２００５年时任外交部长卡迪尔加马尔遇刺身亡后开始实施。根据紧急状态法，斯里兰卡当局可以不经审讯拘捕任何涉嫌参与恐怖活动的人。

俄达吉斯坦共和国总统新闻局局长遭枪击身亡 2011年07月28日 俄罗斯达吉斯坦共和国内务部２８日说，该共和国总统新闻局局长哈伦·库尔班诺夫当天遭不明身份枪手袭击身亡。

阿富汗中部发生连环爆炸事件 2011年07月28日 阿富汗乌鲁兹甘省首府提林库特２８日下午发生连环爆炸事件。爆炸发生后，一伙武装人员向当地一座警察局发动袭击，并与警方交火，目前枪战仍在继续。

伊拉克北部连环爆炸至少10人死亡 2011年07月28日 伊拉克警方２８日说，伊北部城市提克里特当天发生两起针对伊安全部队的爆炸袭击事件，造成至少１０人死亡、３０人受伤。

美法官支持联邦资金资助人类胚胎干细胞研究 2011年07月28日 美国哥伦比亚特区地方法院法官罗伊斯·兰伯思27日裁决，国家卫生研究院利用联邦资金资助人类胚胎干细胞研究并不违反法律。这一判决与他本人去年发布的禁止联邦资金资助人类胚胎干细胞研究的临时禁令相反，被认为是对美国胚胎干细胞研究的一个推动