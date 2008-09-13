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即时要闻
【海外】尼日利亚军方反击南部武装分子  
[2008-09-14]
【海外】日本再发恶性伤人事件7人死伤  
[2008-09-14]
【海外】欧盟财长会议出台经济疲软应对措施  
[2008-09-14]
【海外】新德里发生连环爆炸18人死亡  
[2008-09-14]
【海外】哥伦比亚发生5.2级地震  
[2008-09-14]
【海外】西非产棉国马里今年产量将大降  
[2008-09-14]
【海外】肯尼亚总统敦促国内石油公司降价  
[2008-09-14]
【政经】辽宁辽阳一石化公司发生爆炸事故  
[2008-09-14]
【产业】日本企业海外并购额激增  
[2008-09-14]
【金融】“救助雷曼”紧急会议继续召开  
[2008-09-14]
【政经】国务院启动国家重大食品安全事故Ⅰ级响应  
[2008-09-13]
【产业】吉江汽车将召回部分客车  
[2008-09-13]
【海外】俄军开始撤离格鲁吉亚的哨所  
[2008-09-13]
【海外】洛杉矶列车相撞事故死亡人数升至15人  
[2008-09-13]
【政经】杨佳上诉　“上海袭警案”二审立案  
[2008-09-13]
【金融】沪深股市流通市值一周减少4.83%  
[2008-09-13]
【金融】证券投资基金估值业务有法可依  
[2008-09-13]
【金融】石家庄市首家小额贷款公司成立  
[2008-09-13]
【海外】阿富汗一省长遇袭身亡  
[2008-09-13]
【海外】洛杉矶郊区火车相撞至少6人死亡  
[2008-09-13]
【政经】北京等地接到婴幼儿肾结石病例报告  
[2008-09-13]
【政经】中欧论坛第三次会议在德国汉堡闭幕   
[2008-09-13]
【政经】人民币在台兑换为台经济注入“活水”  
[2008-09-13]
【金融】伦敦股市大幅收高   
[2008-09-13]
【金融】纽约汇市美元下跌  
[2008-09-13]
【金融】纽约黄金期货价格大幅反弹  
[2008-09-13]
【金融】纽约股市三大股指涨跌不一   
[2008-09-13]
【产业】纽约油价盘中跌破每桶100美元  
[2008-09-13]
【产业】美农业部下调玉米和大豆产量预测  
[2008-09-13]
【海外】美国企业库存创4年来最大增幅  
[2008-09-13]
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