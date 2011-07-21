2010年全国气象部门“三公经费”财政拨款支出数为22738.55万元。其中，因公出国（境）费1838.28万元，公务用车购置及运行费16940.73万元，公务接待费3959.54万元。

安徽省在金寨县沙坪沟探明一处世界级的巨型钼矿，钼金属总储量达到220万吨以上，潜在经济价值超过6000亿元。

2011年07月21日

工信部总工程师朱宏任21日说，稀土价格的上涨是稀土价值本身的回归。