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即时要闻
【海外】美加州今年已有4人感染西尼罗病毒死亡  
[2008-09-13]
【海外】欧元区第二季度就业率继续上升  
[2008-09-13]
【海外】欧元区7月份工业生产下降  
[2008-09-13]
【海外】伊拉克自杀式袭击造成30人死亡  
[2008-09-13]
【海外】美国要求委内瑞拉大使离境  
[2008-09-13]
【海外】美国8月份批发物价创近两年来最大降幅  
[2008-09-13]
【海外】肯尼亚总理称赞津巴布韦达成权力分享协议  
[2008-09-12]
【海外】俄飞船与空间站对接因飓风而延期  
[2008-09-12]
【海外】阿巴斯对巴以年内达成和平协议表示悲观  
[2008-09-12]
【海外】北约秘书长称未视俄罗斯为威胁  
[2008-09-12]
【产业】初步认定污染奶粉致婴幼儿结石  
[2008-09-12]
【产业】英国第三大旅游运营商宣布破产  
[2008-09-12]
【海外】欧盟财长非正式会议探讨欧盟经济状况  
[2008-09-12]
【金融】证监会修订保荐制度  
[2008-09-12]
【产业】各地纷纷停售并清查三鹿婴幼儿奶粉  
[2008-09-12]
【产业】工商总局三措施加强奶粉市场监管  
[2008-09-12]
【金融】亚太地区主要股市多数上涨  
[2008-09-12]
【海外】沙马决定放弃参加泰国总理竞选  
[2008-09-12]
【金融】证监会要求保证基金估值公平合理  
[2008-09-12]
【政经】商务部下放外商投资商业企业审批权  
[2008-09-12]
【政经】澳门将再调升最低生活指数10%  
[2008-09-12]
【产业】香港颁发“最佳品牌企业奖”  
[2008-09-12]
【金融】农发行加强对大型重点棉花流通企业信贷支持  
[2008-09-12]
【金融】财政部发行今年第十七期记账式国债  
[2008-09-12]
【金融】12日认购权证多数上涨  
[2008-09-12]
【政经】世界水大会关注发展中国家  
[2008-09-12]
【政经】江苏启动重大气象灾害预警应急机制  
[2008-09-12]
【政经】浙江省发布大浪警报  
[2008-09-12]
【政经】袁隆平：杂交水稻研究又获新的重要进展  
[2008-09-12]
【政经】临汾溃坝事故遇难者升到178人  
[2008-09-12]
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