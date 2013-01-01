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即时要闻
韩国央行维持基准利率不变  
[2011年07月14日]
中国公司在赞比亚开发生物能源   
[2011年07月14日]
龙源电力收购加拿大百兆瓦风电项目   
[2011年07月14日]
美联储暗示采取新宽松政策刺激金价再创新高  
[2011年07月14日]
纽约股市三大股指上涨报收  
[2011年07月14日]
国际油价13日上涨  
[2011年07月14日]
纽约汇市美元对主要货币下跌  
[2011年07月14日]
伦敦基本金属期货价格普涨  
[2011年07月14日]
埃及推迟议会选举  
[2011年07月14日]
北约呼吁立即政治解决利比亚危机  
[2011年07月14日]
伊朗成立国际原油交易所  
[2011年07月14日]
希腊批评惠誉公司降低其信用评级  
[2011年07月14日]
欧盟报告称希腊仍处于债务危机风暴中心  
[2011年07月14日]
美国6月份财政赤字降低  
[2011年07月14日]
IMF称希腊还需千余亿欧元援助  
[2011年07月14日]
克莱斯勒全球召回28万辆道奇皮卡  
[2011年07月14日]
安理会建议接纳南苏丹为联合国新会员国  
[2011年07月14日]
俄罗斯战机在挪威海海域上空巡逻飞行  
[2011年07月14日]
伏尔加河沉船事故死亡人数升至102人  
[2011年07月14日]
伯南克称美联储可能采取进一步刺激政策  
[2011年07月14日]
希腊呼吁欧元区国家早日拿出债务危机整体解决方案  
[2011年07月14日]
机构预测下半年黄金价格有望突破1600美元  
[2011年07月13日]
财政部将发行300亿元记账式附息国债  
[2011年07月13日]
武汉再设6个科投基金缓解中小企业融资难  
[2011年07月13日]
广东省对违反商品房明码标价企业处罚近400万元  
[2011年07月13日]
卢旺达与刚果(金)发生袭击事件21人受伤  
[2011年07月13日]
北京“长安街英菲尼迪车祸案”终审维持原判  
[2011年07月13日]
韩国政府表示尚未考虑韩朝联合主办冬奥会  
[2011年07月13日]
日本政府谨慎维持经济景气判断  
[2011年07月13日]
巴格达发生氯气泄漏事故至少700人中毒  
[2011年07月13日]
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