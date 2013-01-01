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即时要闻
中海油：绥中36-1油田开始恢复生产  
[2011年07月13日]
国内现货金银全线上涨  
[2011年07月13日]
港股升1.22%收报21927点  
[2011年07月13日]
上海期金全线大涨  
[2011年07月13日]
大宗商品全线反弹收红  
[2011年07月13日]
沪深股市缩量反弹  
[2011年07月13日]
创业板指受宏观数据鼓舞升2.42%  
[2011年07月13日]
中小板指涨1.58%  
[2011年07月13日]
台北股市下跌0.03%  
[2011年07月13日]
中国人权研究会首次访问台湾  
[2011年07月13日]
日经股指上涨0.37%  
[2011年07月13日]
韩国扩建郁陵岛军事基地以加强防卫独岛  
[2011年07月13日]
印尼东部发生里氏6.1级地震  
[2011年07月13日]
俄罗斯为美国发射6颗“全球星”通信卫星  
[2011年07月13日]
越南今年上半年吸引外资大幅下降  
[2011年07月13日]
美经济学家说美国经济陷入“阶段性疲软”  
[2011年07月13日]
欧佩克预计今明两年全球原油需求增速放缓  
[2011年07月13日]
巴西上半年进口汽车销售量猛增113%  
[2011年07月13日]
人民币对美元汇率中间价小幅回升  
[2011年07月13日]
我国上半年旅游总收入突破一万亿元  
[2011年07月13日]
标致雪铁龙上半年欧洲销量同比下降5.3%  
[2011年07月13日]
上半年闽台空中直航载客量增长55.85%  
[2011年07月13日]
唐英年：“十二五”发展服务业对香港是最大亮点  
[2011年07月13日]
两公司IPO申请获准   
[2011年07月13日]
芝加哥农产品集体上扬  
[2011年07月13日]
国际金价12日再创新高  
[2011年07月13日]
纽约股市下跌报收  
[2011年07月13日]
国际油价强劲反弹  
[2011年07月13日]
美联储称美债若违约将严重冲击金融市场  
[2011年07月13日]
泰国为泰党头号候选人未通过议员资格审核  
[2011年07月13日]
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