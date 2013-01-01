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即时要闻
经合组织地区5月整体失业率仍为8.1%  
[2011年07月13日]
意大利成功发行67.5亿欧元一年期国债  
[2011年07月13日]
法国确认在朝鲜开设常设机构  
[2011年07月13日]
美国财长称相信国会将提高债务上限  
[2011年07月13日]
香港特区政府支持陈冯富珍竞逐连任世卫总干事  
[2011年07月13日]
美国5月份外贸逆差升至502亿美元  
[2011年07月13日]
俄伏尔加河沉船事故遇难人数升至88人  
[2011年07月13日]
债市中长期限收益率延续窄幅震荡行情  
[2011年07月12日]
占比21%的银行服务项目免费  
[2011年07月12日]
亚太地区主要股市普遍下跌  
[2011年07月12日]
国内现货金银盘整运行  
[2011年07月12日]
伊拉克总理马利基将访华  
[2011年07月12日]
阿富汗总统之弟坎大哈省遇袭身亡  
[2011年07月12日]
大宗商品近全线下挫  
[2011年07月12日]
港股跌3.06%收报21663点  
[2011年07月12日]
上海期金展开盘整涨跌不一  
[2011年07月12日]
沪深股市大幅下挫  
[2011年07月12日]
创业板指跌1.31%  
[2011年07月12日]
中小板指跌1.13%  
[2011年07月12日]
海南香蕉“卖难”追踪   
[2011年07月12日]
民调显示日本菅直人内阁支持率创新低  
[2011年07月12日]
中央财政再次下拨医改补助资金184亿元  
[2011年07月12日]
日本央行维持零利率政策不变  
[2011年07月12日]
日经股指下跌1.43%  
[2011年07月12日]
日回笼资金逾千亿元  
[2011年07月12日]
中海油绥中36-1油田平台中控故障致少量原油落海  
[2011年07月12日]
从国际品牌连锁加盟展看澳门商机  
[2011年07月12日]
埃及天然气出口管道再次被炸  
[2011年07月12日]
摩根大通荣膺2011年度中国最佳并购业务行  
[2011年07月12日]
拉加德表示将继续推进IMF改革  
[2011年07月12日]
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