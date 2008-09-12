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即时要闻
【产业】中国煤、电两大领军企业签订“七年之约”  
[2008-09-12]
【政经】国家知识产权局增设保护协调司  
[2008-09-12]
【政经】八个城市被命名为国家园林城市  
[2008-09-12]
【政经】江苏成立婴幼儿泌尿系统结石诊治专家组  
[2008-09-12]
【政经】浙江省政府秘书长冯顺桥严重违纪被开除党籍  
[2008-09-12]
【政经】15级强台风逼近闽台沿海  
[2008-09-12]
【产业】12日国内金银价涨跌不一  
[2008-09-12]
【政经】8月货币供应量增幅继续回落  
[2008-09-12]
【政经】青岛对美出口风险加大  
[2008-09-12]
【金融】港股跌36点收报19353点  
[2008-09-12]
【政经】8月社会消费品零售总额同比增加  
[2008-09-12]
【政经】8个城市被命名为国家园林城市  
[2008-09-12]
【政经】8月份中国工业生产增速回落  
[2008-09-12]
【政经】三峡工程提前蓄水无碍防洪安全  
[2008-09-12]
【金融】沪深B股跌幅双双超过1%  
[2008-09-12]
【金融】沪深股市反弹乏力  
[2008-09-12]
【产业】12日国内黄金期货价涨跌互现  
[2008-09-12]
【金融】12日中小板指震荡走高涨  
[2008-09-12]
【金融】东京股市日经股指上涨  
[2008-09-12]
【金融】台北股市上涨58点  
[2008-09-12]
【海外】泰国国会会议因遭多数议员抵制而延期举行  
[2008-09-12]
【海外】欧盟成员国大多数民众支持欧盟的减排目标  
[2008-09-12]
【金融】32名投资者状告*ST九发  
[2008-09-12]
【金融】证监会将审核两公司融资申请  
[2008-09-12]
【海外】俄准备开发世界第三大铜矿  
[2008-09-12]
【海外】阿根廷指责美操控“政治献金案”  
[2008-09-12]
【海外】越美表示将进一步加强合作  
[2008-09-12]
【海外】新西兰总理克拉克宣布11月举行大选  
[2008-09-12]
【政经】合肥市政府原副秘书长被判13年  
[2008-09-12]
【海外】波兰表示力争在2011年加入欧元区  
[2008-09-12]
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