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即时要闻
大宗商品窄幅振荡  
[2011年07月07日]
沪深股市“冷静”应对加息  
[2011年07月07日]
创业板指升0.62%  
[2011年07月07日]
中小板指涨0.4%  
[2011年07月07日]
上海期金延续上涨  
[2011年07月07日]
日经股指下跌0.11%  
[2011年07月07日]
台北股市下跌0.57%  
[2011年07月07日]
“成本倒挂”大豆榨油企业现亏损  
[2011年07月07日]
山东枣庄防备煤矿事故矿井火势扑灭  
[2011年07月07日]
首只国家级文化产业投资基金成立 总规模200亿元   
[2011年07月07日]
日本丰田公司计划在肯尼亚建组装厂  
[2011年07月07日]
三只新股7日登陆中小板  
[2011年07月07日]
两公司IPO申请通过审核  
[2011年07月07日]
海南部分商品住宅空置率达95%  
[2011年07月07日]
人民币对美元汇率中间价继续回落  
[2011年07月07日]
股票开户数创三个月新高  
[2011年07月07日]
日本6月外汇储备微降0.2%  
[2011年07月07日]
欧盟抨击评级机构下调葡萄牙信用评级  
[2011年07月07日]
美称年底前完成驻伊部队撤军计划不变  
[2011年07月07日]
印度火车汽车相撞至少31人死亡  
[2011年07月07日]
住房公积金贷款率五年期以上上调0.20个百分点  
[2011年07月07日]
纽约股市三大股指全线上涨  
[2011年07月07日]
纽约市场油价6日小幅收低  
[2011年07月07日]
纽约金价6日上扬  
[2011年07月07日]
伦敦基本金属期货价格涨跌互现  
[2011年07月07日]
美国6月份服务业活动指数下跌  
[2011年07月07日]
新西兰海域发生里氏7.8级地震  
[2011年07月07日]
山东枣庄一煤矿发生火灾事故  
[2011年07月07日]
孟加拉国发生沉船事故至少7人死亡  
[2011年07月07日]
拉加德表示全球经济复苏仍面临较多挑战  
[2011年07月07日]
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