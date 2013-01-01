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即时要闻
贵州平塘县透水煤矿事故原因初步查明  
[2011年07月04日]
台湾东部海域发生5级地震  
[2011年07月04日]
四川茂县泥石流致有毒气体泄漏  
[2011年07月04日]
逾七成受访者认为北京交通拥堵未缓解  
[2011年07月04日]
伊拉克两起袭警事件造成6名警察丧生  
[2011年07月04日]
比利时开通首个移动通信4G网络  
[2011年07月04日]
3月中旬以来全国大蒜价格回落近五成  
[2011年07月04日]
汶川“生命线”213国道再度中断  
[2011年07月04日]
利比亚反对派拒绝非盟提出的和平方案  
[2011年07月04日]
7月1日亚太地区主要股市多数上涨  
[2011年07月01日]
收评：交易型基金七成飘红  
[2011年07月01日]
收评：沪指冲高回落微跌0.10%  
[2011年07月01日]
上半年7家中国公司在纽交所上市  
[2011年07月01日]
解放军第75医院多种方式为藏族同胞进行医疗服务  
[2011年07月01日]
香港各界举行庆回归14周年嘉年华  
[2011年07月01日]
上海期金近全线回调收跌  
[2011年07月01日]
沪深股市涨跌互现  
[2011年07月01日]
7月B股红盘开局  
[2011年07月01日]
大宗商品盘整运行　农产品走势疲弱  
[2011年07月01日]
7月1日国内现货金银近全线回调收跌  
[2011年07月01日]
上半年IPO融资额同比下降25%  
[2011年07月01日]
中小板指涨0.39%  
[2011年07月01日]
创业板指升1.11%  
[2011年07月01日]
中航工业西飞向国内用户交付新舟60飞机  
[2011年07月01日]
2011年上半年人民币对美元升值2.33%  
[2011年07月01日]
台北股市上涨1%  
[2011年07月01日]
IMF前总裁卡恩被控性侵犯案出现新转折  
[2011年07月01日]
韩国上半年贸易顺差174亿美元  
[2011年07月01日]
海南航空开通满洲里－俄罗斯赤塔航线  
[2011年07月01日]
北京注资100亿元成立保障房投资中心  
[2011年07月01日]
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