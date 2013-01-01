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即时要闻
创业板两公司今起招股   
[2011年07月01日]
德国政府与银行业就参与第二轮希腊救助计划达成一致   
[2011年07月01日]
海南开通香蕉火车直达内地绿色通道  
[2011年07月01日]
日经股指早盘上涨0.48%  
[2011年07月01日]
我国电力企业自主开发建设的首座千万吨级煤矿在内蒙古投产  
[2011年07月01日]
西林科IPO申请延期审核  
[2011年07月01日]
IMF欢迎希腊通过经济紧缩计划  
[2011年07月01日]
人民币对美元汇率逼近汇改以来高点  
[2011年07月01日]
纽约金价30日小幅收低  
[2011年07月01日]
纽约股市三大股指四连阳  
[2011年07月01日]
国际油价6月30日微涨  
[2011年07月01日]
纽约汇市美元对主要货币下跌  
[2011年07月01日]
伦敦基本金属期货价格普涨  
[2011年07月01日]
阿富汗一客车遭地雷袭击致20人死亡  
[2011年07月01日]
美国参议院批准彼得雷乌斯担任中情局长  
[2011年07月01日]
印度政府批准韦丹塔资源公司收购计划  
[2011年07月01日]
评级公司说美国若违约将获最低国债评级  
[2011年07月01日]
黎总理呼吁国民避免因联黎法庭起诉书引发动乱  
[2011年07月01日]
多米尼加再现甲型H1N1流感3人死亡  
[2011年07月01日]
俄总理说将坚定捍卫在北极的地缘政治利益  
[2011年07月01日]
北约秘书长说武力迫使卡扎菲下台目标未变  
[2011年07月01日]
朝方说韩方开发“西海五岛”是挑衅  
[2011年07月01日]
京沪高铁首次列车到达上海虹桥站  
[2011年06月30日]
20时07分，从北京南站开出的G1次京沪高铁首次列车，到达上海虹桥站
香港人民币存款5月环比增长7.5%  
[2011年06月30日]
日本福岛儿童尿液中检测出微量放射物  
[2011年06月30日]
北京调整夏季尖峰电价时段  
[2011年06月30日]
驻港部队组织陆海空联合反恐行动演练  
[2011年06月30日]
港股上涨1.53%收报22398.1点  
[2011年06月30日]
我国首家城市矿产交易所在武汉揭牌  
[2011年06月30日]
上海期金上扬收高  
[2011年06月30日]
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