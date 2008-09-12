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即时要闻
【海外】查韦斯宣布驱逐美国驻委大使  
[2008-09-12]
【政经】“肾结石婴儿”诊疗方案发布  
[2008-09-12]
【海外】玻利维亚严重暴力冲突造成40多伤亡  
[2008-09-12]
【海外】美国政府驱逐玻利维亚驻美大使  
[2008-09-12]
【海外】日本二季度GDP按年率计算下降3.0%  
[2008-09-12]
【政经】人民币成为台湾民众投资保值重要选项  
[2008-09-12]
【政经】第五届中国-东盟博览会境外采购团达18个  
[2008-09-12]
【金融】美国期货监管机构承认报告制度存在漏洞  
[2008-09-12]
【金融】CFTC：美国期货市场发生深刻变化  
[2008-09-12]
【金融】人民币市场汇价(9月12日)  
[2008-09-12]
【金融】人民币对美元汇率小幅走低1个基点  
[2008-09-12]
【产业】马自达将向中国市场推出敞篷跑车  
[2008-09-12]
【政经】卫生部要求上报“肾结石婴儿”情况  
[2008-09-12]
【海外】莫斯科房价每平米超6000美元  
[2008-09-12]
【金融】国际财经快报  
[2008-09-12]
【海外】俄罗斯银行从紧发放房贷  
[2008-09-12]
【产业】日本两大食品业巨头将合并求生  
[2008-09-12]
【海外】美国本财年前11个月财政赤字创纪录  
[2008-09-12]
【海外】津巴布韦政党谈判达成权力分享协议   
[2008-09-12]
【海外】英吉利海峡海底隧道发生火灾   
[2008-09-12]
【金融】伦敦股市继续下挫   
[2008-09-12]
【海外】美英领导人讨论打击恐怖分子问题  
[2008-09-12]
【海外】美报说布什密令美军进入巴境内反恐  
[2008-09-12]
【海外】美国纪念“9·11”事件7周年  
[2008-09-12]
【政经】四川青川县附近发生5.5级余震  
[2008-09-12]
【海外】美国7月份外贸逆差至16个月来最高点  
[2008-09-12]
【海外】瑞典新发现两例蓝舌病病例  
[2008-09-12]
【海外】英国政府宣布能源援助计划  
[2008-09-12]
【金融】能源和银行股推动美股大幅上扬  
[2008-09-12]
【金融】纽约黄金期价继续大幅下挫  
[2008-09-12]
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