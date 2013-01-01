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即时要闻
中小板指涨0.38%  
[2011年06月28日]
我国快递从业人员年增长35%  
[2011年06月28日]
国内现货金银展开盘整涨跌互现  
[2011年06月28日]
国内首家稀贵金属交易所开市  
[2011年06月28日]
棉花期货延续下挫  
[2011年06月28日]
前5个月银行间债券发行量同比减少19.6%  
[2011年06月28日]
A股连续六个交易日收红  
[2011年06月28日]
收评：两市传统封基全线下跌  
[2011年06月28日]
伊朗试射14枚国产新型导弹  
[2011年06月28日]
上交所：中国还没有完整意义的蓝筹股市场  
[2011年06月28日]
韩国-欧盟自贸协定拟定即将初步生效  
[2011年06月28日]
沪深B指继续走高  
[2011年06月28日]
A股超跌反弹　市场多空分歧加大  
[2011年06月28日]
新疆喀什至和田铁路客运正式开通  
[2011年06月28日]
冰岛与欧盟开始入盟谈判  
[2011年06月28日]
台北股市下跌0.25%  
[2011年06月28日]
日经股指上涨0.74%  
[2011年06月28日]
北京楼面地价再创新高达4.32万元/平方米   
[2011年06月28日]
专访大公国际资信评估有限公司董事长关建中   
[2011年06月28日]
两轮牛熊13只牛基超越指数  
[2011年06月28日]
江西前５月商品房销售面积增幅回落但价格坚挺   
[2011年06月28日]
北京二手房交易平台试运行  
[2011年06月28日]
专访俄铝总裁德里帕斯卡   
[2011年06月28日]
韩国经常项目收支连续15个月保持顺差  
[2011年06月28日]
美前财长保尔森成立学院关注美中关系  
[2011年06月28日]
利比亚拒绝国际刑事法院对卡扎菲逮捕令  
[2011年06月28日]
东京股市早盘上涨1.08%  
[2011年06月28日]
6月下旬14家公司中报预喜  
[2011年06月28日]
三公司首发获证监会通过  
[2011年06月28日]
6月下旬14家公司中报预喜   
[2011年06月28日]
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