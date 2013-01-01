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即时要闻
港股跌0.59%收报22041.77点  
[2011年06月27日]
国内现货金银价继续大幅下挫  
[2011年06月27日]
前5月全国工业利润增长27.9%  
[2011年06月27日]
韩国将派人前往朝鲜处理金刚山地区内资产  
[2011年06月27日]
大宗商品集体大幅下挫  
[2011年06月27日]
上海期金价格延续下挫  
[2011年06月27日]
创业板指升1.39%  
[2011年06月27日]
中小板指涨1.27%  
[2011年06月27日]
沪深B指延续升势  
[2011年06月27日]
沪深股市“五连阳”  
[2011年06月27日]
北京市将设立全国首个小城镇发展股权投资基金  
[2011年06月27日]
台湾八成以上ATM可受理银联卡  
[2011年06月27日]
台北股市下跌0.38%  
[2011年06月27日]
日经股指下跌1.04%  
[2011年06月27日]
中国美国商会：骆家辉是美国驻华大使绝佳人选  《财经》综合报道
[2011年06月27日]
骆家辉家族史  
[2011年06月27日]
摩洛哥百万民众游行支持新宪法草案  
[2011年06月27日]
玉树囊谦5.2级地震造成山体滑坡及部分建筑物损毁  
[2011年06月27日]
骆家辉赴任前展示对华强硬 承诺要跟中国谈人权  
[2011年06月27日]
骆家辉政治生涯  
[2011年06月27日]
“围猎”中国概念股路线图  
[2011年06月27日]
中国企业海外上市：不仅有财富同样有规则   
[2011年06月27日]
通州多楼盘均价降10%  
[2011年06月27日]
“中国糖都”广西将打造千亿元“甜蜜产业”  
[2011年06月27日]
研究表明房企参建保障房的整体情况并不乐观  
[2011年06月27日]
伊朗坚持反对提高欧佩克产量限额  
[2011年06月27日]
人民币对美元汇率中间价延续下行走势  
[2011年06月27日]
国际清算银行敦促发达国家整顿财政  
[2011年06月27日]
巴勒斯坦宣布将于9月前往联合国要求其承认建国  
[2011年06月27日]
一架小型飞机在芝加哥西南郊坠毁  
[2011年06月27日]
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