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即时要闻
伊朗将举行“伟大先知6”大规模军事演习  
[2011年06月27日]
又有两名美军士兵在伊拉克身亡  
[2011年06月27日]
卡扎菲同意不参加利比亚和平谈判  
[2011年06月27日]
温家宝视察MG汽车英国有限公司  
[2011年06月27日]
伊朗强调反恐行动不应践踏国家主权和领土完整  
[2011年06月27日]
潘基文呼吁各国政府担负起打击贩毒的责任  
[2011年06月27日]
浙江转移危险区域3万多人  
[2011年06月27日]
山西代县一铁矿发生山体垮塌事故  
[2011年06月27日]
韩国将在军事分界线附近举行军事演习  
[2011年06月27日]
印尼东部海域发生里氏6.5级地震  
[2011年06月27日]
比利时防长建议年底前从阿富汗撤出半数驻军  
[2011年06月27日]
巴克莱资本上调今年香港经济增速至5.5%  
[2011年06月24日]
浙江省用电负荷创历史新高  
[2011年06月24日]
多家商业银行拟在上海设立“第二总部”  
[2011年06月24日]
收评：A股继续放量上行　上证综指收复2700点  
[2011年06月24日]
外汇专家：人民币汇率应加大双向波动的弹性  
[2011年06月24日]
“三联”商标纠纷案审结三联集团取胜  
[2011年06月24日]
又有两家中国概念股被勒令退市   
[2011年06月24日]
国开行发布2010年社会责任报告　  
[2011年06月24日]
惠誉：日本政坛混战阻碍财政整顿  《财经》综合报道
[2011年06月24日]
惠誉负责人表示，日本评级展望为负面，该国评级有可能被下调，而这取决于日本财政改革协商的结果
中药材“涨”声一片谁最伤？  
[2011年06月24日]
日本将投放790万桶应急石油储备  《财经》综合报道
[2011年06月24日]
日本将向市场投放相当于三天用量的790万桶应急石油储备
中央财政继续支持和奖励企业节能技术改造   
[2011年06月24日]
重庆已有3万余户家庭获得公租房摇号配租   
[2011年06月24日]
日经股指收于6月1日以来最高值  
[2011年06月24日]
美国阿拉斯加附近海域发生里氏7.2级地震  
[2011年06月24日]
台北股市下跌0.4%  
[2011年06月24日]
巴克莱资本上调今年香港经济增速至5.5%   
[2011年06月24日]
多家商业银行拟在上海设立“第二总部”   
[2011年06月24日]
中组部称中共党员总数达8026.9万  
[2011年06月24日]
截至2010年底，中国共产党党员总数为8026.9万名
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