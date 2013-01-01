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[2011年06月27日]
又有两名美军士兵在伊拉克身亡
[2011年06月27日]
卡扎菲同意不参加利比亚和平谈判
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温家宝视察MG汽车英国有限公司
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伊朗强调反恐行动不应践踏国家主权和领土完整
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比利时防长建议年底前从阿富汗撤出半数驻军
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巴克莱资本上调今年香港经济增速至5.5%
[2011年06月24日]
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[2011年06月24日]
多家商业银行拟在上海设立“第二总部”
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“三联”商标纠纷案审结三联集团取胜
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惠誉：日本政坛混战阻碍财政整顿
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[2011年06月24日]
惠誉负责人表示，日本评级展望为负面，该国评级有可能被下调，而这取决于日本财政改革协商的结果
中药材“涨”声一片谁最伤？
[2011年06月24日]
日本将投放790万桶应急石油储备
《财经》综合报道
[2011年06月24日]
日本将向市场投放相当于三天用量的790万桶应急石油储备
中央财政继续支持和奖励企业节能技术改造
[2011年06月24日]
重庆已有3万余户家庭获得公租房摇号配租
[2011年06月24日]
日经股指收于6月1日以来最高值
[2011年06月24日]
美国阿拉斯加附近海域发生里氏7.2级地震
[2011年06月24日]
台北股市下跌0.4%
[2011年06月24日]
巴克莱资本上调今年香港经济增速至5.5%
[2011年06月24日]
多家商业银行拟在上海设立“第二总部”
[2011年06月24日]
中组部称中共党员总数达8026.9万
[2011年06月24日]
截至2010年底，中国共产党党员总数为8026.9万名
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