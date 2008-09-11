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即时要闻
【金融】纽约汇市美元上涨  
[2008-09-12]
【金融】国际油价逼近每桶100美元  
[2008-09-12]
【海外】多家名企将参展中国-东盟博览会  
[2008-09-11]
【海外】在索马里遭劫持的德国货船获释  
[2008-09-11]
【海外】政治危机重创泰国旅游业  
[2008-09-11]
【政经】中国人民解放军青年军官代表团访日  
[2008-09-11]
【海外】减产决定未能阻止欧佩克油价下滑  
[2008-09-11]
【海外】日本一海域活珊瑚分布面积剧减  
[2008-09-11]
【海外】塞浦路斯两族开始实质性统一谈判  
[2008-09-11]
【海外】俄总统称准备与美全面反恐合作  
[2008-09-11]
【海外】索尼召回部分VAIO笔记本电脑  
[2008-09-11]
【海外】欧元区二季度经常项目逆差扩大  
[2008-09-11]
【政经】中国各级法院已建完整信息网络  
[2008-09-11]
【政经】江苏调查幼儿肾结石事件  
[2008-09-11]
【海外】巴官员称不反对联大讨论巴以和谈  
[2008-09-11]
【政经】8月全国共报82起突发公共卫生事件  
[2008-09-11]
【政经】京杭运河扬州段汛期交通管制解除  
[2008-09-11]
【政经】李长春会见欧洲左翼党代表团  
[2008-09-11]
【政经】三鹿集团全部召回问题奶粉  
[2008-09-11]
【政经】卫生部称高度怀疑三鹿奶粉受污染  
[2008-09-11]
【金融】亚太地区主要股市全线走低  
[2008-09-11]
【海外】阿富汗发生对美国公司车队的袭击  
[2008-09-11]
【政经】湖州一副局长因插手土地拍卖受贿获刑  
[2008-09-11]
【海外】两以军飞行员因直升机坠毁身亡  
[2008-09-11]
【政经】质检总局对奶粉致病事件开展调查  
[2008-09-11]
【政经】三鹿集团称密切关注奶粉事件  
[2008-09-11]
【政经】“森拉克”强度将继续加强   
[2008-09-11]
【政经】山西襄汾溃坝事故发生地没疫情  
[2008-09-11]
【海外】老挝前国家主席诺哈·冯沙万去世  
[2008-09-11]
【海外】日航空自卫队一架战斗机坠毁  
[2008-09-11]
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