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即时要闻
上海将独生子女父母奖励费上调至每月30元  
[2011年06月15日]
广西宾阳加油站内爆炸造成8死6伤  
[2011年06月15日]
美国5月份商品零售额环比下跌0.2%  
[2011年06月15日]
欧盟财长将商讨再救希腊  
[2011年06月14日]
日本发布白皮书提出应对首都地区地震措施  
[2011年06月14日]
外交部：支持巴基斯坦维稳努力  
[2011年06月14日]
大陆居民赴台“个人游”将循序渐进推进  
[2011年06月14日]
国内现货金银价全线下挫  
[2011年06月14日]
上证B指涨幅逾3%  
[2011年06月14日]
5月份全社会用电量增10.8%  
[2011年06月14日]
沪深股市放量反弹  
[2011年06月14日]
上海期金价格全线下跌  
[2011年06月14日]
阿联酋大力进口汽油以满足内需  
[2011年06月14日]
印度5月份批发价格指数涨幅增至9.06%  
[2011年06月14日]
大宗商品展开盘整  
[2011年06月14日]
中小板指升1.26%  
[2011年06月14日]
创业板指升1.1%  
[2011年06月14日]
央行年内第六次上调存款准备金率  
[2011年06月14日]
日经股指上涨1.05%  
[2011年06月14日]
日本央行推出新融资支持计划  
[2011年06月14日]
北京首个“限房价、竞地价”楼盘重启销售  
[2011年06月14日]
台北股市上涨1.33%  
[2011年06月14日]
1至5月全国房地产开发投资同比增长34.6%  
[2011年06月14日]
一年期央票地量发行  
[2011年06月14日]
因山体垮塌中断的川藏公路排龙段恢复通车  
[2011年06月14日]
日经股指早盘上涨0.16%  
[2011年06月14日]
巴西否认将投票支持拉加德竞选IMF总裁  
[2011年06月14日]
哥斯达黎加与中国签署的自贸协定正式生效  
[2011年06月14日]
人民币对美元汇率中间价小幅回升  
[2011年06月14日]
纽约金价跌至3周新低  
[2011年06月14日]
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