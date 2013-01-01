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即时要闻
北约表示不会匆忙撤离阿富汗  
[2011年06月10日]
美国反恐中心主任辞职  
[2011年06月10日]
第七届世界商会大会在墨西哥举行  
[2011年06月09日]
余杭水污染事件已查出四家重点涉嫌违法排污企业  
[2011年06月09日]
日本5月份消费者信心“依然严峻”  
[2011年06月09日]
江苏灌云严肃查处农民“被贷款”事件  
[2011年06月09日]
港股跌0.23%收报22609点  
[2011年06月09日]
上证综指大幅下挫逼近2700点  
[2011年06月09日]
中小板指跌1.95%  
[2011年06月09日]
创业板指下挫2.01%  
[2011年06月09日]
富滇银行启动中国老挝本币跨境结算  
[2011年06月09日]
两部委公告2011年老旧汽车报废更新补贴范围及标准  
[2011年06月09日]
中国福利彩票今年销量已突破500亿元  
[2011年06月09日]
日经股指上涨0.19%  
[2011年06月09日]
台北股市下跌7点  
[2011年06月09日]
阿富汗东部袭击事件致9死5伤  
[2011年06月09日]
巴基斯坦安全部队打死12名武装分子  
[2011年06月09日]
非洲国家呼吁北约尽快停止对利军事行动  
[2011年06月09日]
日经股指早盘下跌0.29%  
[2011年06月09日]
日本上调第一季度经济增长率  
[2011年06月09日]
人民币对美元汇率中间价小幅回落  
[2011年06月09日]
西班牙免费果蔬抵抗“黄瓜危机”  
[2011年06月09日]
欧洲议会同意保加利亚和罗马尼亚加入申根区  
[2011年06月09日]
美政府拟出售小企业管理局部分贷款担保证券  
[2011年06月09日]
法国重申反对希腊主权债务重组  
[2011年06月09日]
克莱斯勒5月份全球销量同比上涨11%  
[2011年06月09日]
国际油价8日上涨  
[2011年06月09日]
纽约主要股指连续六日下跌  
[2011年06月09日]
纽约汇市美元对主要货币涨跌互现  
[2011年06月09日]
纽约黄金期价继续下滑  
[2011年06月09日]
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