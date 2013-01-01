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即时要闻
人民币对美元汇率中间价升破6.48  
[2011年06月08日]
美国17只微型股被暂时停牌  
[2011年06月08日]
美洲国家组织支持阿根廷在马岛问题立场  
[2011年06月08日]
世行预测全球经济将延续“南高北低”复苏  
[2011年06月08日]
北约国防部长会聚焦利比亚行动和反导系统  
[2011年06月08日]
纽约股市尾盘跳水  
[2011年06月08日]
国际油价7日上涨  
[2011年06月08日]
纽约金价7日小幅下挫  
[2011年06月08日]
伯南克预计美国经济将在下半年提速  
[2011年06月08日]
伊朗在亚丁湾和红海部署潜艇  
[2011年06月08日]
第16轮格鲁吉亚问题国际会谈在日内瓦举行  
[2011年06月08日]
也门政府军打死30名“基地”分子  
[2011年06月08日]
伊朗总统称伊不会放弃铀浓缩活动  
[2011年06月08日]
国际会议呼吁加强核安全合作  
[2011年06月08日]
摩尔多瓦首都市中心发生汽车爆炸  
[2011年06月08日]
斯里兰卡加强防控登革热疫情力度  
[2011年06月08日]
安监总局通报四起铝企业较大爆炸事故  
[2011年06月08日]
贵州望谟县洪灾已致21人死亡失踪31人  
[2011年06月08日]
西撒哈拉问题第七次非正式会谈结束  
[2011年06月08日]
55家从事非法公关活动的网站被依法关闭  
[2011年06月07日]
韩国将出台新法令严惩赌球  
[2011年06月07日]
金属普涨沪铝创新高  
[2011年06月07日]
国内现货金银价全线回升  
[2011年06月07日]
深圳6日起主要市区正式禁行电动车  
[2011年06月07日]
上海期金价格小幅上涨  
[2011年06月07日]
港股跌0.35%收报22868点  
[2011年06月07日]
沪深股市延续“地量”反弹  
[2011年06月07日]
创业板指略涨0.02%  
[2011年06月07日]
中小板指升1.06%  
[2011年06月07日]
日经股指上涨0.67%  
[2011年06月07日]
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