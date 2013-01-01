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即时要闻
台北股市上涨11点   
[2011年06月07日]
国际航空运输协会大幅下调航空业盈利预期  
[2011年06月07日]
故意杀人罪犯药家鑫被执行死刑  
[2011年06月07日]
苹果推出云计算服务iCloud  
[2011年06月07日]
全球航运业今年利润预计大幅下降  
[2011年06月07日]
人民币对美元汇率中间价再创新高  
[2011年06月07日]
日本5月份外汇储备再创新高  
[2011年06月07日]
利比亚政府要求联合国安理会召开紧急会议  
[2011年06月07日]
美国白宫经济顾问委员会主席宣布辞职  
[2011年06月07日]
伊朗驻欧佩克代表称该组织目前无需增产  
[2011年06月07日]
联合国气候变化第二轮谈判在德国启动  
[2011年06月07日]
IMF和世行2012年会将在日本举行  
[2011年06月07日]
纽约金价6日小幅上扬  
[2011年06月07日]
经济复苏前景黯淡导致纽约股市下跌  
[2011年06月07日]
国际油价6日下跌超过1%  
[2011年06月07日]
纽约汇市美元对主要货币上扬  
[2011年06月07日]
伦敦金属期货价格6月6日普涨  
[2011年06月07日]
俄罗斯5月消费者价格指数环比上升0.5%  
[2011年06月07日]
中国希腊经贸论坛在雅典举行  
[2011年06月07日]
美国财长呼吁加强金融衍生品市场的国际监管合作  
[2011年06月07日]
潘基文正式宣布谋求连任  
[2011年06月07日]
印尼发生沉船事故致18人死亡  
[2011年06月07日]
北约称阿富汗部队具备接手防务能力  
[2011年06月07日]
苏丹总统宣布将承认苏丹南部新国家  
[2011年06月07日]
国际货币基金组织前总裁卡恩否认指控  
[2011年06月07日]
IMF将英国今年经济增长率下调至1.5%  
[2011年06月07日]
德国暂没有在芽苗菜中发现肠病疫情致病菌  
[2011年06月07日]
叙利亚宣布军队将进入北部伊德利卜省  
[2011年06月07日]
北京市30万元/平方米天价楼盘被调查已暂停销售  
[2011年06月03日]
港股跌1.31%收报22950点  
[2011年06月03日]
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