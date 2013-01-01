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即时要闻
外交部：利比亚未来应由利比亚人民决定  
[2011年06月03日]
昆明全新生物制药爆炸事故责任人受惩处  
[2011年06月03日]
国内现货金银价全线回调  
[2011年06月03日]
大宗商品上扬迎假期  
[2011年06月03日]
中小板指涨1.64%  
[2011年06月03日]
中国南车涉足物流业  
[2011年06月03日]
俄罗斯一军火库爆炸致1人失踪45人受伤  
[2011年06月03日]
创业板指升1.66%  
[2011年06月03日]
沪深股市温和反弹  
[2011年06月03日]
上海期金价格小幅回调  
[2011年06月03日]
三江源保护区封育234万亩高寒森林  
[2011年06月03日]
环保部：正在推进重金属污染防治相关立法  
[2011年06月03日]
中国银联卡首次实现在秘鲁使用  
[2011年06月03日]
国内首只贵金属基金产品面世  财经网记者 王娟
[2011年06月03日]
汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)日前获中国证监会核准募集
台北股市上涨55点  
[2011年06月03日]
台湾“染毒”产品逾800项  
[2011年06月03日]
日经股指下跌0.66%  
[2011年06月03日]
太原“女博士局长”贪污受贿被判15年  
[2011年06月03日]
中国藏学家代表团在爱尔兰举行报告会  
[2011年06月03日]
美研究人员制成迄今最复杂生化电路  
[2011年06月03日]
大公下调希腊国家信用等级至CCC  
[2011年06月03日]
日经股指早盘下跌0.32%  
[2011年06月03日]
巴西和阿根廷就贸易纠纷达成妥协  
[2011年06月03日]
俄罗斯蔬菜进口禁令引发欧盟抗议  
[2011年06月03日]
美国团购网递交首次公开募股申请  
[2011年06月03日]
人民币对美元汇率重现升势  
[2011年06月03日]
伦敦基本金属期货价格普跌  
[2011年06月03日]
纽约金价2日收低  
[2011年06月03日]
纽约汇市美元对多数主要货币下跌  
[2011年06月03日]
纽约股市三大股指涨跌不一  
[2011年06月03日]
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