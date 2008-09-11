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即时要闻
【政经】澳门特区全国人大代表考察江苏  
[2008-09-11]
【海外】巴西预测今年经济增长率达到5.5%  
[2008-09-11]
【海外】美对撞实验发现一种新粒子  
[2008-09-11]
【海外】世卫组织称全球每天近3000人自杀  
[2008-09-11]
【海外】新西兰央行再次下调基准利率  
[2008-09-11]
【海外】巴西央行上调基准利率至13.75%  
[2008-09-11]
【产业】巴西估计该国石油储量达260亿桶  
[2008-09-11]
【产业】巴西新油田储量可望达40亿桶  
[2008-09-11]
【产业】墨西哥最大油田原油日产量跌破百万桶  
[2008-09-11]
【海外】美国原油和成品油库存上周继续下降  
[2008-09-11]
【海外】玻利维亚总统下令驱逐美国驻玻大使  
[2008-09-11]
【金融】德意志证交所拒绝股东拆分提议  
[2008-09-11]
【金融】东京股市日经股指早盘下跌  
[2008-09-11]
【海外】日本北海道发生7.1级地震   
[2008-09-11]
【海外】法国7月份贸易逆差有所下降  
[2008-09-11]
【政经】世行排名显示中国营商环境改善显著  
[2008-09-11]
【海外】印尼北马鲁古省发生里氏7.6级地震  
[2008-09-11]
【金融】人民币市场汇价(9月11日)  
[2008-09-11]
【海外】世行报告称非洲营商环境改革成效斐然  
[2008-09-11]
【海外】中欧论坛第三次会议在德国汉堡举行  
[2008-09-11]
【海外】印尼摩鹿加群岛发生7.6级地震  
[2008-09-11]
【海外】俄向国际空间站成功发射货运飞船  
[2008-09-11]
【产业】俄罗斯状告英美烟草公司误导消费者  
[2008-09-11]
【金融】纽约汇市美元上涨  
[2008-09-11]
【产业】欧佩克减产未能阻止国际油价继续下挫  
[2008-09-11]
【金融】国际财经快报  
[2008-09-11]
【金融】纽约黄金期货价格大跌3.7%  
[2008-09-11]
【海外】特里谢表示首要任务仍是抑制通胀  
[2008-09-11]
【海外】捷克政府通过美国驻军地位协定  
[2008-09-11]
【海外】俄“进步M-65”飞船成功升空  
[2008-09-11]
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