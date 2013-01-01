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即时要闻
香港卫生官员表示将加强检测台湾食品  
[2011年05月30日]
台湾塑化剂风波蔓延  
[2011年05月30日]
国家旱灾四级救灾应急响应紧急启动  
[2011年05月30日]
美国总统表示全力帮助龙卷风灾区重建  
[2011年05月30日]
报告认为阿富汗安全局势改善缓慢  
[2011年05月30日]
丹麦急性肠道疾病确诊病例增至11例  
[2011年05月30日]
尼日利亚总统宣誓就职  
[2011年05月30日]
伊拉克国防部长候选人遇袭受伤  
[2011年05月30日]
印度将斥巨资研制百万万亿次超级计算机  
[2011年05月30日]
也门南部示威者与警方冲突致2死60伤  
[2011年05月30日]
全国9251万亩耕地受旱  
[2011年05月27日]
今年1至2家中资机构落户迪拜国际金融中心  
[2011年05月27日]
港股升0.95%收报23118点  
[2011年05月27日]
质检总局：正在召回可能污染的台湾饮料  
[2011年05月27日]
质检总局通报儿童用品质量国家监督抽查结果  
[2011年05月27日]
日本4月份国内汽车产量骤减六成  
[2011年05月27日]
上海期金全线回调收跌  
[2011年05月27日]
国开金融拟入股美国私募基金  
[2011年05月27日]
朝鲜决定释放被扣留的美国公民全勇洙  
[2011年05月27日]
大宗商品涨跌互现  
[2011年05月27日]
上证综指连续七日下挫  
[2011年05月27日]
创业板指又创历史新低跌0.96%  
[2011年05月27日]
谷歌推出手机“钱包”支付系统  
[2011年05月27日]
日经股指下跌0.42%  
[2011年05月27日]
中小板指下挫1.99%  
[2011年05月27日]
哥斯达黎加与秘鲁签署自贸协定  
[2011年05月27日]
台北股市上涨21点  
[2011年05月27日]
前四月工业利润同比增长29.7%  
[2011年05月27日]
东盟呼吁亚洲联合提名IMF总裁候选人  
[2011年05月27日]
非盟呼吁在利比亚实现停火  
[2011年05月27日]
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