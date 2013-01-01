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即时要闻
韩国连续14个月实现经常项目顺差  
[2011年05月27日]
日经股指早盘下跌0.24%  
[2011年05月27日]
俄4月份经济增速放缓  
[2011年05月27日]
利比亚总理呼吁各方立刻实现停火  
[2011年05月27日]
欧盟委员会否认讨论希腊退出欧元区问题  
[2011年05月27日]
法将提议组建核事故快速反应部队  
[2011年05月27日]
日本核心消费价格指数28个月来首现同比上升  
[2011年05月27日]
纽约金价26日止涨转跌  
[2011年05月27日]
纽约股市三大股指全线上涨  
[2011年05月27日]
纽约油价26日下滑  
[2011年05月27日]
纽约汇市美元对主要货币下跌  
[2011年05月27日]
中国裁军大使提出打破裁谈会僵局的三点看法  
[2011年05月27日]
中国和委内瑞拉签署遥感卫星项目合同  
[2011年05月27日]
美国会议员提出议案要求国会为排华法案致歉  
[2011年05月27日]
美众议院批准6900亿美元国防预算案  
[2011年05月27日]
法俄就“西北风”级战舰交易达成协议  
[2011年05月27日]
法国称八国集团不会讨论IMF继任人选问题  
[2011年05月27日]
美俄总统称两国核裁军条约落实顺利  
[2011年05月27日]
欧盟希望全球重视高标准的核安全  
[2011年05月27日]
巴基斯坦自杀式袭击造成25人死亡  
[2011年05月27日]
利比亚班加西港口航运逐渐恢复  
[2011年05月27日]
美国今年一季度经济实际增长1.8%  
[2011年05月27日]
范龙佩称欧盟将尽全力确保希腊不违约  
[2011年05月27日]
2011中国控制吸烟报告发布  
[2011年05月26日]
港股升0.67%收报22901点  
[2011年05月26日]
“雪碧投毒案”主犯终审被判刑7年  
[2011年05月26日]
大宗商品全线飘红  
[2011年05月26日]
上海期金全线上涨  
[2011年05月26日]
国内现货金银延续上涨  
[2011年05月26日]
沪深股市创4个月收盘新低  
[2011年05月26日]
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