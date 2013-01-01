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即时要闻
中小板指下跌1.09%  
[2011年05月26日]
创业板指下跌1.36%  
[2011年05月26日]
深圳成立新产业产权交易所  
[2011年05月26日]
伊斯坦布尔发生爆炸7人受伤  
[2011年05月26日]
巴拿马与秘鲁正式签署自贸协定  
[2011年05月26日]
台北股市上涨61点  
[2011年05月26日]
沪深证券交易所公布端午节休  
[2011年05月26日]
3月期央票地量发行  
[2011年05月26日]
经合组织说日本地震将对世界经济造成间接影响  
[2011年05月26日]
日经股指上涨1.48%  
[2011年05月26日]
4月份我国彩票销售同比增长32.2%  
[2011年05月26日]
美航天局将发射无人小行星探测器  
[2011年05月26日]
安永:中国仍是全球最具吸引力投资目的地  
[2011年05月26日]
日经股指早盘上涨1.29%  
[2011年05月26日]
苏丹北南局势再度升级  
[2011年05月26日]
山东生猪价格涨至今年最高点  
[2011年05月26日]
巴西头4个月外国直接投资同比增长3倍  
[2011年05月26日]
欧盟重罚法国两家企业  
[2011年05月26日]
潘基文呼吁也门有关方立即停止冲突  
[2011年05月26日]
人民币对美元汇率再创汇改以来新高  
[2011年05月26日]
纽交所与上交所合作搭建数据信息交易平台  
[2011年05月26日]
纽约汇市美元对主要货币涨跌互现  
[2011年05月26日]
纽约金价连续第四个交易日上扬  
[2011年05月26日]
能源板块领涨纽约股市  
[2011年05月26日]
国际油价25日继续上涨  
[2011年05月26日]
伦敦基本金属期货普涨  
[2011年05月26日]
美国今年一季度房价环比下降2.5%  
[2011年05月26日]
芬兰议会通过欧盟援助葡萄牙方案  
[2011年05月26日]
埃及决定长期开放拉法口岸  
[2011年05月26日]
印度一架小型飞机坠入民宅至少10人死亡  
[2011年05月26日]
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